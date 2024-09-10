%2.83 نسبة الاقتراع في للانتخابات حتى الساعة التاسعة

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عدد المقترعين على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية 2024، لغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 146 ألفا و599 ناخبا وناخبة.



وبحسب ما أظهر تحديث إحصاءات الهيئة، أنه في تمام الساعة الـ9 صباحًا، بعد مضي ساعتين من فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الـ7 صباحا، بلغ عدد المقترعين في المملكة من الذكور 95 ألفا و239، ومن الإناث 51 ألفا و360.