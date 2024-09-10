%2.83 نسبة الاقتراع في للانتخابات حتى الساعة التاسعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة التاسعة - أي بعد ساعتين من بدء فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين- 2.83%.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عدد المقترعين على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية 2024، لغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 146 ألفا و599 ناخبا وناخبة.
وبحسب ما أظهر تحديث إحصاءات الهيئة، أنه في تمام الساعة الـ9 صباحًا، بعد مضي ساعتين من فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الـ7 صباحا، بلغ عدد المقترعين في المملكة من الذكور 95 ألفا و239، ومن الإناث 51 ألفا و360.
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