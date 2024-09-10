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المعايطة: الحديث عن نسبة الاقتراع ما يزال مبكرا

9/10/2024 5:04:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن الحديث عن نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية ما يزال "مبكرا".
وأضاف المعايطة في تصريح له عقب إدلاءه بصوته في الانتخابات، إن الأمور تسير بشكل سلس في مختلف مراكز الاقتراع المنتشرة في المملكة.

وبين أن الملاحظات الواردة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، داعيا الأردنيين للمشاركة في الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب العشرين.

وأشار إلى أن مهمَّة الهيئة هي إجراء الانتخابات بعدالة والعملية حتى الآن مستمرة.-(المملكة)

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