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حماس تنفي مزاعم الاحتلال بشأن مجزرة المواصي

9/10/2024 5:04:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صادر فجر اليوم الثلاثاء بشأن مجزرة المواصي، إن جيش الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة مروعة جديدة في مواصي خان يونس باستهدافه خيام النازحين بالصواريخ.
وأضافت حماس أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بخان يونس أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.

وتابعت: "ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذب مفضوح".

وأردفت الحركة أن هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ تأكيد على مُضي حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة.

واستكملت: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات مطالبون بمغادرة مربع الصمت والاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذه المحرقة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ادّعى أن الغارة الجوية التي نفذها فجر اليوم استهدفت مركز قيادة وسيطرة لحماس في خان يونس.

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