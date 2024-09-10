البيان الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان: ملاحظات وشكاوى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المركز الوطني لحقوق الإنسان، في بيانه الاول حول الانتخابات، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى مجموعة من الملاحظات والشكاوى التي تم تمريرها للهيئة المستقلة للانتخاب لغايات معالجتها، وأبرزها:
منع بعض مراقبي المركز من دخول بعض مراكز الاقتراع في الدائرتين الأولى والثانية في محافظة إربد- مدرسة إيدون الثانوية للبنات، ومحافظة عجلون -مدرسة عجلون الأساسية المختلطة، والدائرة الأولى في محافظة العاصمة- مدرسة القادسية الأساسية الأولى للبنات، ومحافظة مادبا- ومدرسة طارق بن زياد الثانوية الشاملة للبنين، وفي جميع مراكز الاقتراع في محافظة معان. وقد تمّ تمرير الملاحظة للهيئة المستقلة للانتخاب، حيث جرى تصويب الملاحظة وإدخال المراقبين.
ومن بين الملاحظات عدم توفّر الترتيبات التيسيريّة للأشخاص ذوي الإعاقة في أحد مراكز الاقتراع في دائرة بدو الجنوب- مدرسة الملكة رانيا الأساسية المختلطة، ومركزيّ اقتراع في محافظة البلقاء- مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانية للعلوم الشرعية، مدرسة الملكة رانيا الأساسية المختلطة.
كذلك سجلت شكوى تصوير أوراق الاقتراع في مركزيّ اقتراع في محافظة البلقاء- مدرسة الملك عبد الله الثاني للتّميز، مدرسة السيفية الثانوية للبنين، وفي أحد مراكز الاقتراع في محافظة إربد- مدرسة الرمثا الثانوية للبنين، محافظة جرش- مدرسة سوف الأساسية للبنين.
وجرى ضبط أوراق اقتراع مزوّرة وإتلافها في أحد مراكز الاقتراع في محافظة معان- مدرسة فلسطين الأساسية للبنين في معان.
وجاء في بيان المركز أنه منذ تاريخ إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن تحديد يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أيلول لسنة 2024 موعداً لإجراء الاستحقاق الدستوري لمجلس النواب العشرون، وانطلاقاً من ولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان وصلاحياته استناداً لقانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، ولغايات مراقبة مرحلة الاقتراع شكّل المركز فريقاً يضم (572) مراقباً، منهم (474) مراقباً توزعوا على مراكز الاقتراع في أقاليم المملكة المختلفة، وبنسبة بلغت (28.7%) من مراكز الاقتراع، و(8.19%) من صناديق الاقتراع، في حين يعمل باقي المراقبين في الميدان وفي غرفة عمليات المركز لمراقبة سير العملية الانتخابية التي تم تجهيزها بما يضمن تلقي مخرجات الرصد الميدانيّ والشكاوى والملاحظات أولاً بأول، وتمريرها للهيئة المستقلة للانتخاب؛ بهدف معالجتها الفوريّة تعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابيّة.
وشكّل المركز فريق مراقبين بما يضمن تمثيل الأطياف المختلفة في المجتمع ابتداءً من الشباب وطلبة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين وغيرهم، كما راعى تشكيل الفريق تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية المراقبة.
وعمل المركز على استحداث تطبيق الكتروني لغايات مراقبة مجريات يوم الاقتراع وذلك لضمان السرعة والإنجاز في توفير المعلومة للأفراد حول سير العملية الانتخابية، حيث تم تدريب المراقبين أيضاً على استخدام هذا التطبيق الالكتروني الذي يتضمن ميزة تحديد موقع صندوق الاقتراع وتحديد مكان المراقب.
وباشر فريق المركز مراقبة مجريات عملية الاقتراع منذ فتح صناديق الاقتراع حيث سجل الفريق الملاحظات التالية:
التزام حوالي (86%) من مراكز الاقتراع بساعة فتح الصناديق المقررة بموجب قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022م.
التزام (99%) من أعضاء لجنة الاقتراع والفرز بالحضور قبل بدء إجراءات افتتاح الصندوق.
منع حوالي (6%) من فريق مراقبة المركز من متابعة بدء عملية فتح الصناديق وبدء عملية الاقتراع.
بلغت نسبة تمثيل المرأة في لجان الاقتراع (69.8%).
بلغت نسبة وجود أشخاص في غرفة الاقتراع والفرز من غير أعضاء لجنة الاقتراع والفرز عند فتح الصندوق وإجراءات إعداد المحضر ما نسبته (22%).
بلغت نسبة فتح الصناديق وعرضها فارغة أمام الحضور (97.9%).
بلغت نسبة التقيد بعد أوراق الاقتراع أمام الحضور قبل بدء عملية الاقتراع نسبة (81.1%).
بلغت نسبة إعداد محاضر افتتاح الصناديق والتوقيع عليها حوالي (94.1%).
عدم توفّر الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في (15%) من مراكز الاقتراع.
ممارسة الدعاية الانتخابية أمام أو داخل مراكز الاقتراع بنسبة بلغت (27%)، ومن المظاهر التي رصدها المركز: ارتداء أحد المقترعين ملابس تحمل صورة واسم أحد المرشحين- محافظة العاصمة، الدائرة الثالثة- مدرسة مرج الحمام الأساسية المختلطة، وجود دعاية انتخابية داخل أحد مراكز الاقتراع في محافظة العاصمة، الدائرة الأولى- مدرسة الجويدة الثانوية للبنين.
توفّر وسائل إرشادية لإجراءات الاقتراع يسهل الاطلاع عليها من قبل الناخبين والناخبات في (66.9%) من مجموع مراكز الاقتراع.
تحقيق المعازل للخصوصية وتوفير مستلزمات عملية الاقتراع.
توفر قائمة بجداول الناخبين ورقياً وإلكترونياً في مراكز الاقتراع كافةً.
وجود جميع الصناديق في أماكن تتيح مراقبة عملية الاقتراع.
سير عملية الاقتراع وفق الإجراءات الأصوليّة في الصناديق التي تمّت مراقبتها.
قيام جميع اللجنة بإغلاق الصناديق بأقفال تحمل أرقاماً.
وتجدر الإشارة إلى أنّ غرفة عمليات المركز الوطني لحقوق الانسان تعمل على مدار الساعة وتتلقى الشكاوى والملاحظات على الهواتف التالية:
هواتف المركز: 065931256/ 065932257/ 065931071
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