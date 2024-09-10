البيان الأول للمركز الوطني لحقوق الإنسان: ملاحظات وشكاوى

منع بعض مراقبي المركز من دخول بعض مراكز الاقتراع في الدائرتين الأولى والثانية في محافظة إربد- مدرسة إيدون الثانوية للبنات، ومحافظة عجلون -مدرسة عجلون الأساسية المختلطة، والدائرة الأولى في محافظة العاصمة- مدرسة القادسية الأساسية الأولى للبنات، ومحافظة مادبا- ومدرسة طارق بن زياد الثانوية الشاملة للبنين، وفي جميع مراكز الاقتراع في محافظة معان. وقد تمّ تمرير الملاحظة للهيئة المستقلة للانتخاب، حيث جرى تصويب الملاحظة وإدخال المراقبين.



ومن بين الملاحظات عدم توفّر الترتيبات التيسيريّة للأشخاص ذوي الإعاقة في أحد مراكز الاقتراع في دائرة بدو الجنوب- مدرسة الملكة رانيا الأساسية المختلطة، ومركزيّ اقتراع في محافظة البلقاء- مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانية للعلوم الشرعية، مدرسة الملكة رانيا الأساسية المختلطة.



كذلك سجلت شكوى تصوير أوراق الاقتراع في مركزيّ اقتراع في محافظة البلقاء- مدرسة الملك عبد الله الثاني للتّميز، مدرسة السيفية الثانوية للبنين، وفي أحد مراكز الاقتراع في محافظة إربد- مدرسة الرمثا الثانوية للبنين، محافظة جرش- مدرسة سوف الأساسية للبنين.



وجرى ضبط أوراق اقتراع مزوّرة وإتلافها في أحد مراكز الاقتراع في محافظة معان- مدرسة فلسطين الأساسية للبنين في معان.

وجاء في بيان المركز أنه منذ تاريخ إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن تحديد يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أيلول لسنة 2024 موعداً لإجراء الاستحقاق الدستوري لمجلس النواب العشرون، وانطلاقاً من ولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان وصلاحياته استناداً لقانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، ولغايات مراقبة مرحلة الاقتراع شكّل المركز فريقاً يضم (572) مراقباً، منهم (474) مراقباً توزعوا على مراكز الاقتراع في أقاليم المملكة المختلفة، وبنسبة بلغت (28.7%) من مراكز الاقتراع، و(8.19%) من صناديق الاقتراع، في حين يعمل باقي المراقبين في الميدان وفي غرفة عمليات المركز لمراقبة سير العملية الانتخابية التي تم تجهيزها بما يضمن تلقي مخرجات الرصد الميدانيّ والشكاوى والملاحظات أولاً بأول، وتمريرها للهيئة المستقلة للانتخاب؛ بهدف معالجتها الفوريّة تعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابيّة.



وشكّل المركز فريق مراقبين بما يضمن تمثيل الأطياف المختلفة في المجتمع ابتداءً من الشباب وطلبة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين وغيرهم، كما راعى تشكيل الفريق تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية المراقبة.



وعمل المركز على استحداث تطبيق الكتروني لغايات مراقبة مجريات يوم الاقتراع وذلك لضمان السرعة والإنجاز في توفير المعلومة للأفراد حول سير العملية الانتخابية، حيث تم تدريب المراقبين أيضاً على استخدام هذا التطبيق الالكتروني الذي يتضمن ميزة تحديد موقع صندوق الاقتراع وتحديد مكان المراقب.



وباشر فريق المركز مراقبة مجريات عملية الاقتراع منذ فتح صناديق الاقتراع حيث سجل الفريق الملاحظات التالية:



التزام حوالي (86%) من مراكز الاقتراع بساعة فتح الصناديق المقررة بموجب قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022م.



التزام (99%) من أعضاء لجنة الاقتراع والفرز بالحضور قبل بدء إجراءات افتتاح الصندوق.



منع حوالي (6%) من فريق مراقبة المركز من متابعة بدء عملية فتح الصناديق وبدء عملية الاقتراع.



بلغت نسبة تمثيل المرأة في لجان الاقتراع (69.8%).



بلغت نسبة وجود أشخاص في غرفة الاقتراع والفرز من غير أعضاء لجنة الاقتراع والفرز عند فتح الصندوق وإجراءات إعداد المحضر ما نسبته (22%).



بلغت نسبة فتح الصناديق وعرضها فارغة أمام الحضور (97.9%).



بلغت نسبة التقيد بعد أوراق الاقتراع أمام الحضور قبل بدء عملية الاقتراع نسبة (81.1%).



بلغت نسبة إعداد محاضر افتتاح الصناديق والتوقيع عليها حوالي (94.1%).

عدم توفّر الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في (15%) من مراكز الاقتراع.



ممارسة الدعاية الانتخابية أمام أو داخل مراكز الاقتراع بنسبة بلغت (27%)، ومن المظاهر التي رصدها المركز: ارتداء أحد المقترعين ملابس تحمل صورة واسم أحد المرشحين- محافظة العاصمة، الدائرة الثالثة- مدرسة مرج الحمام الأساسية المختلطة، وجود دعاية انتخابية داخل أحد مراكز الاقتراع في محافظة العاصمة، الدائرة الأولى- مدرسة الجويدة الثانوية للبنين.



توفّر وسائل إرشادية لإجراءات الاقتراع يسهل الاطلاع عليها من قبل الناخبين والناخبات في (66.9%) من مجموع مراكز الاقتراع.



تحقيق المعازل للخصوصية وتوفير مستلزمات عملية الاقتراع.



توفر قائمة بجداول الناخبين ورقياً وإلكترونياً في مراكز الاقتراع كافةً.



وجود جميع الصناديق في أماكن تتيح مراقبة عملية الاقتراع.



سير عملية الاقتراع وفق الإجراءات الأصوليّة في الصناديق التي تمّت مراقبتها.

قيام جميع اللجنة بإغلاق الصناديق بأقفال تحمل أرقاماً.



وتجدر الإشارة إلى أنّ غرفة عمليات المركز الوطني لحقوق الانسان تعمل على مدار الساعة وتتلقى الشكاوى والملاحظات على الهواتف التالية:

هواتف المركز: 065931256/ 065932257/ 065931071