السعايدة: إقبال متفاوت على الانتخابات في ثانية عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
أكد رئيس اللجنة
الانتخابية في الدائرة الثانية في العاصمة زيد السعايدة، ان العملية الانتخابية في
مراكز الاقتراع تسير بكل سلاسة ويسر.
وقال السعايدة
في تصريح لـ"الغد" ان نسبة الاقبال متفاوتة من منطقة الى اخرى، لكن هناك
اقبال كثيف في مناطق بسمان والجوفة والقصور والنزهة واليرموك وبعض مناطق بدر ونزال
مما استدعى زيادة عدد الخلوات في المدارس نتيجة لإقبال الشديد الذي تشهده هذه
المدارس منذ ساعات الصباح.
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