1800 محامٍ يشاركون في رصد الانتخابات



وقال مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة المحامي عبدالله عبدالرزاق العموش أن فريق الرقابة سيقوم بإصدار تقارير دورية حول سير العملية الانتخابية تتضمن ملاحظات مندوبيها في مختلف محافظات المملكة والبالغ عددهم 1800 محامٍ، بحضور نقيب المحامين يحيى ابوعبود، ونائب النقيب وليد العدوان.



واضاف أن الفريق سيقوم بإصدار ثلاثة تقارير، حول مجريات عملية الاقتراع، والتي تصل إلى غرفة العمليات التي خصصتها النقابة للمراقبين المحليين والمحامين الموافق عليهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.



وأشار العموش أن الفريق رصد منذ الساعة السادسة صباحا في مرحلة ما قبل الاقتراع العديد من الملاحظات التي رافقت عملية فتح الصناديق وبدء الاقتراع من خلال لجان وموظفي الهيئة المستقلة للانتخابات، والتي تم تصويبها بشكل فوري من قبل ممثلي الهئيه المستقله بعد اتخاذ الاجراء المناسب وفق قانون الانتخاب و الانظمة و التعليمات.

أشار العموش ان الانتخابات بدأت وسط إجراءات مريحه وسهله للناخبين من خلال التسهيلات والخدمات التي وفرتها الهئيه المستقلة وكافة اجهزة الدولة ومؤسساتها الامنية.

مشيرا لوجو بعض الملاحظات عدد من المراكز الانتخابية والتي لاتؤثر على جوهر وسلامة العملية الانتخابية وتم تصويبها من قبل الهئيه المستقلة على النحو التالي:-

1- لوحظ في بعض مراكز الاقتراع وجود حاجه لزيادة معازل الانتخاب لعدم اعاقة عملية الانتخاب .

3- لوحظ في بعض المراكز دخول المقترعين الاميين بدون مرافقين مما تطلب تدقيق في عملية انتخابهم

4- التدفق على الصناديق ضعيف جدا في اغلب المراكز .

5- حاجة بعض مراكز الاقتراع لوجود موظف مساعد اضافي للجنة لإرشاد المقترعين لمراكز الاقتراع في اكثر من مكان .

8- تم رصد التصويت العلني في اكثر من مركز للاقتراع .

9- لوحظ بانه في بعض غرف الاقتراع قام بعض الناخبين بتصوير بطاقة الاقتراع .

10- رصد الفريق في بعض المراكز عدم تهيئة مرافق مركز الاقتراع لكبار السن وذوي الاعاقة حيث لوحظ ان مركز الاقتراع الخاص بهم تكون في الطوابق العليا وعدم وجود ممرات خاصة بهم الامر الذي لم يمكنهم من الاقتراع .

11- لوحظ امام كافة المراكز استخدام الاطفال في الدعاية الانتخابية للمرشحين .

13- لوحظ باكتظاظ مندوبي الناخبين على أبواب مراكز الاقتراع مما يعيق الناخبين من الاقتراع .