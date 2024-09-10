1800 محامٍ يشاركون في رصد الانتخابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شكلت لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين فريقا للرقابة على سير الانتخابات النيابية في مقرها بمجمع النقابات المهنية.
وقال مقرر اللجنة عضو مجلس النقابة المحامي عبدالله عبدالرزاق العموش أن فريق الرقابة سيقوم بإصدار تقارير دورية حول سير العملية الانتخابية تتضمن ملاحظات مندوبيها في مختلف محافظات المملكة والبالغ عددهم 1800 محامٍ، بحضور نقيب المحامين يحيى ابوعبود، ونائب النقيب وليد العدوان.
واضاف أن الفريق سيقوم بإصدار ثلاثة تقارير، حول مجريات عملية الاقتراع، والتي تصل إلى غرفة العمليات التي خصصتها النقابة للمراقبين المحليين والمحامين الموافق عليهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأشار العموش أن الفريق رصد منذ الساعة السادسة صباحا في مرحلة ما قبل الاقتراع العديد من الملاحظات التي رافقت عملية فتح الصناديق وبدء الاقتراع من خلال لجان وموظفي الهيئة المستقلة للانتخابات، والتي تم تصويبها بشكل فوري من قبل ممثلي الهئيه المستقله بعد اتخاذ الاجراء المناسب وفق قانون الانتخاب و الانظمة و التعليمات.
أشار العموش ان الانتخابات بدأت وسط إجراءات مريحه وسهله للناخبين من خلال التسهيلات والخدمات التي وفرتها الهئيه المستقلة وكافة اجهزة الدولة ومؤسساتها الامنية.
مشيرا لوجو بعض الملاحظات عدد من المراكز الانتخابية والتي لاتؤثر على جوهر وسلامة العملية الانتخابية وتم تصويبها من قبل الهئيه المستقلة على النحو التالي:-
1- لوحظ في بعض مراكز الاقتراع وجود حاجه لزيادة معازل الانتخاب لعدم اعاقة عملية الانتخاب .
3- لوحظ في بعض المراكز دخول المقترعين الاميين بدون مرافقين مما تطلب تدقيق في عملية انتخابهم
4- التدفق على الصناديق ضعيف جدا في اغلب المراكز .
5- حاجة بعض مراكز الاقتراع لوجود موظف مساعد اضافي للجنة لإرشاد المقترعين لمراكز الاقتراع في اكثر من مكان .
8- تم رصد التصويت العلني في اكثر من مركز للاقتراع .
9- لوحظ بانه في بعض غرف الاقتراع قام بعض الناخبين بتصوير بطاقة الاقتراع .
10- رصد الفريق في بعض المراكز عدم تهيئة مرافق مركز الاقتراع لكبار السن وذوي الاعاقة حيث لوحظ ان مركز الاقتراع الخاص بهم تكون في الطوابق العليا وعدم وجود ممرات خاصة بهم الامر الذي لم يمكنهم من الاقتراع .
11- لوحظ امام كافة المراكز استخدام الاطفال في الدعاية الانتخابية للمرشحين .
13- لوحظ باكتظاظ مندوبي الناخبين على أبواب مراكز الاقتراع مما يعيق الناخبين من الاقتراع .
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