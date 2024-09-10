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14.1 % نسبة الاقتراع في بدو الوسط

9/10/2024 5:04:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل

بلغ عدد المقترعين في دائرة بدو الوسط حتى اللحظة، لهذه اللحظة 10767 ناخب وناخبة، بنسبة بلغت 14.1%، وفق لرئيس لجنة انتخاب دائرة بدو الوسط غسان خريسات.

وبلغ عدد الذكور المقترعين 6428 فيما بلغ عدد الاناث 4339.

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