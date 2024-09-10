14.1 % نسبة الاقتراع في بدو الوسط
التاريخ
9/10/2024 5:04:29 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
بلغ عدد المقترعين في دائرة بدو الوسط حتى اللحظة، لهذه اللحظة 10767 ناخب وناخبة، بنسبة بلغت 14.1%، وفق لرئيس لجنة انتخاب دائرة بدو الوسط غسان خريسات.
وبلغ عدد الذكور المقترعين 6428 فيما بلغ عدد الاناث 4339.
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