شركة Kinaxis تؤكد استلامها خطابًا من Daventry Group

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--استجابت اليوم شركة .Kinaxis Inc (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: KXS)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، لرسالة من Daventry Group، وهي مساهم ناشط، تطالب الشركة ببدء عملية بيع.
تتواصل شركة Kinaxis بشكل روتيني مع المساهمين وترحب بتعليقاتهم، بما في ذلك Daventry Group، التي التقت بها الشركة في 28 أغسطس. تشعر شركة Kinaxis بخيبة أمل لأن شركة Daventry اختارت نشر خطابها مع المطالبة بعملية بيع، بدلاً من الاستمرار في مناقشة وجهات نظرها بشكل خاص مع الشركة.
تتمتع Kinaxis بسجل حافل من النجاح وسمعة طيبة في تقديم التميز للعملاء والمساهمين. Kinaxis هي شركة رائدة في سوق تنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال منصتها الشاملة Maestro، كما أنها رائدة عشر مرات في تقرير Magic Quadrant لحلول تخطيط سلسلة التوريد التابع لشركة Gartner. وتستمر الشركة في توسيع نطاق منصتها للاستحواذ على المزيد من سوق برمجيات إدارة سلسلة التوريد التي تبلغ قيمتها 16 مليار دولار.
سيقوم مجلس الإدارة بمراجعة الرسالة الواردة من Daventry Group ولا ينوي التعليق أكثر ما لم وإلى أن يوافق مجلس الإدارة على مسار عمل محدد و/أو تقرر الشركة أن الإفصاح الإضافي مناسب أو مطلوب بموجب القانون.
حول Kinaxis
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .
مذكرة تحذيرية ومعلومات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات تطلعية بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التي تحتوي على معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "المجدول"، "يقدر"، "توقعات"، "يعتزم"، "يتوقع"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "سيتم اتخاذها" أو "تحدث" أو "تتحقق" أو عكس هذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمن المعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بخطط وأهداف نمو حصة Kinaxis في السوق. تنطوي المعلومات التطلعية بطبيعتها على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف الأداء الفعلي لـ Kinaxis اختلافًا جوهريًا عن أي أداء متوقع معبر عنه أو ضمنيًا بهذه المعلومات التطلعية.
تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين، والتي قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك المنعكسة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تحت عنوان "البيانات التطلعية" في بياننا الصحفي بتاريخ 31 يوليو 2024، والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+ على . عوامل الخطر المشار إليها أعلاه ليست قائمة شاملة بالعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمن المعلومات التطلعية بيانات حول المستقبل وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف الإنجازات الفعلية للشركة أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تحتوي على معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آرائها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. للأسباب الموضحة أعلاه، لا ينبغي للمرء أن يعتمد بشكل مفرط على المعلومات التطلعية.
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