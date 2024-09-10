شركة Kinaxis تؤكد استلامها خطابًا من Daventry Group

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--استجابت اليوم شركة .Kinaxis Inc (المدرجة في بورصة تورنتو تحت الرمز: KXS)، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تنسيق سلسلة التوريد الشاملة، لرسالة من Daventry Group، وهي مساهم ناشط، تطالب الشركة ببدء عملية بيع.

تتواصل شركة Kinaxis بشكل روتيني مع المساهمين وترحب بتعليقاتهم، بما في ذلك Daventry Group، التي التقت بها الشركة في 28 أغسطس. تشعر شركة Kinaxis بخيبة أمل لأن شركة Daventry اختارت نشر خطابها مع المطالبة بعملية بيع، بدلاً من الاستمرار في مناقشة وجهات نظرها بشكل خاص مع الشركة.

تتمتع Kinaxis بسجل حافل من النجاح وسمعة طيبة في تقديم التميز للعملاء والمساهمين. Kinaxis هي شركة رائدة في سوق تنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال منصتها الشاملة Maestro، كما أنها رائدة عشر مرات في تقرير Magic Quadrant لحلول تخطيط سلسلة التوريد التابع لشركة Gartner. وتستمر الشركة في توسيع نطاق منصتها للاستحواذ على المزيد من سوق برمجيات إدارة سلسلة التوريد التي تبلغ قيمتها 16 مليار دولار.

سيقوم مجلس الإدارة بمراجعة الرسالة الواردة من Daventry Group ولا ينوي التعليق أكثر ما لم وإلى أن يوافق مجلس الإدارة على مسار عمل محدد و/أو تقرر الشركة أن الإفصاح الإضافي مناسب أو مطلوب بموجب القانون.

حول Kinaxis

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. منصتنا القوية لتنظيم سلسلة التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، MaestroTM تجمع بين التقنيات والأساليب الملكية التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها - من التخطيط الإستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم المتكامل. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات، ترجى زيارة kinaxis أو متابعتنا على LinkedIn .

مذكرة تحذيرية ومعلومات تطلعية



يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات تطلعية بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات التي تحتوي على معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "المجدول"، "يقدر"، "توقعات"، "يعتزم"، "يتوقع"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "سيتم اتخاذها" أو "تحدث" أو "تتحقق" أو عكس هذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمن المعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بخطط وأهداف نمو حصة Kinaxis في السوق. تنطوي المعلومات التطلعية بطبيعتها على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف الأداء الفعلي لـ Kinaxis اختلافًا جوهريًا عن أي أداء متوقع معبر عنه أو ضمنيًا بهذه المعلومات التطلعية.

تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر وعدم اليقين، والتي قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك المنعكسة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تحت عنوان "البيانات التطلعية" في بياننا الصحفي بتاريخ 31 يوليو 2024، والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+ على . عوامل الخطر المشار إليها أعلاه ليست قائمة شاملة بالعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمن المعلومات التطلعية بيانات حول المستقبل وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف الإنجازات الفعلية للشركة أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تحتوي على معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آرائها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. للأسباب الموضحة أعلاه، لا ينبغي للمرء أن يعتمد بشكل مفرط على المعلومات التطلعية.

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