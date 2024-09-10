بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية تعود بنسخة جديدة في فبراير 2025

(MENAFN
- AETOSWire)
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلن نادي الفجيرة للرماية عن انطلاق بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية بنسختها الثانية في فبراير 2025 وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته نسختها الافتتاحية عام 2023، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي للبطولة.
تقام البطولة في منطقة دبا الفجيرة على مدار ثمانية أيام ابتداءً من 1 فبراير 2025؛ وستتضمن بيئات رماية حماسية وفعاليات جانبية شيّقة، عدا عن إتاحتها الفرصة للاستمتاع بطبيعة الإمارة الخلابة. وستشهد البطولة الرئيسة التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، منافسات رماية الأطباق (سوبر سبورتينج) بإجمالي 240 طبق وجائزة إجمالية قدرها 300,000 دولار، بالإضافة إلى 50,000 دولار مخصصة لـ100 من أهداف "الفلاش" العشوائية.
وتقام التدريبات الرسمية لنسخة 2025 من البطولة خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير، حيث يتنافس المشاركون على رماية 50 طبقاً ضمن منافسات السبورتينج الإنجليزي بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 40,000 دولار موزعة على أربع فئات، وسيقام حفل الافتتاح في الـ 4 فبراير، بينما تُختتم المنافسة بحفل توزيع الجوائز في 8 فبراير 2025.
كما تضم المنافسات الرئيسة التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، 24 منصة رمي تم تزويد كلّ منها بست آلات لرمي الاطباق وعشرة أهداف في كل منصة، بما في ذلك الأهداف الفردية والزوجية، وعلى مدار الأيام الأربعة للمنافسات الرئيسة سيتم التنافس لرماية 240 هدفاً بمعدل 60 هدفاً يومياً، ويتم توزيع المشاركين في فرق مكونة من ستة لاعبين للمنافسة طوال فترة البطولة.
وقد صرح مدير البطولة سيف الزحمي قائلاً: "تقام البطولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مستمدةً إلهامها من تقاليد الصيد الغنية في المنطقة ومن تراثها العريق. ويسعدنا الإعلان أيضاً عن إطلاق الموقع الإلكتروني للبطولة إيذاناً بعودة الحدث المرتقب مع العديد من الإضافات الجديدة في فبراير 2025، ويشكّل هذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه فرصة مهمة لتجربة ثقافة المنطقة النابضة بالحياة، ويشمل جوائز تزيد قيمتها على مليون درهم، إضافة للفعاليات الجانبية الحماسية، تبشر المنافسات أيضاً بتجربة مميزة مع الالتزام بالحفاظ على البيئة من خلال استخدام ذخيرة ذات حشوات طبيعية قابلة للتحلل بنسبة مئة بالمئة وأهداف صديقة للبيئة تلائم جميع الأعمار".
تشهد نسخة 2025 من البطولة فعاليات جانبية متنوعة أبرزها أنشطة "بوول شوتس" و"السبورتينج الانجليزي" التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 7 فبراير. علاوةً على ذلك، ستستضيف النسخة القادمة من البطولة – والتي يتم تنظيمها بدعم من الجمعية الوطنية لرياضة رمي الأطباق، وجمعية رياضة رمي الأطباق، نخبة من الرماة العالميين كسفراء لها، وعلى رأسهم جورج ديجويد، الرامي الإنجليزي الشهير وبطل العالم وأوروبا في رماية الأطباق عدة مرات، وفيل جراي، وسيف بن فطيس، الرامي الإماراتي والبطل الأولمبي لخمس مرات.
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