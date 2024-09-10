بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية تعود بنسخة جديدة في فبراير 2025

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلن نادي الفجيرة للرماية عن الفجيرة الدولية للرماية الجبلية بنسختها الثانية في فبراير 2025 وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته نسختها الافتتاحية عام 2023، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي للبطولة.

تقام البطولة في منطقة دبا الفجيرة على مدار ثمانية أيام ابتداءً من 1 فبراير 2025؛ وستتضمن بيئات رماية حماسية وفعاليات جانبية شيّقة، عدا عن إتاحتها الفرصة للاستمتاع بطبيعة الإمارة الخلابة. وستشهد البطولة الرئيسة التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، منافسات رماية الأطباق (سوبر سبورتينج) بإجمالي 240 طبق وجائزة إجمالية قدرها 300,000 دولار، بالإضافة إلى 50,000 دولار مخصصة لـ100 من أهداف "الفلاش" العشوائية.

وتقام التدريبات الرسمية لنسخة 2025 من البطولة خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير، حيث يتنافس المشاركون على رماية 50 طبقاً ضمن منافسات السبورتينج الإنجليزي بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 40,000 دولار موزعة على أربع فئات، وسيقام حفل الافتتاح في الـ 4 فبراير، بينما تُختتم المنافسة بحفل توزيع الجوائز في 8 فبراير 2025.

كما تضم المنافسات الرئيسة التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، 24 منصة رمي تم تزويد كلّ منها بست آلات لرمي الاطباق وعشرة أهداف في كل منصة، بما في ذلك الأهداف الفردية والزوجية، وعلى مدار الأيام الأربعة للمنافسات الرئيسة سيتم التنافس لرماية 240 هدفاً بمعدل 60 هدفاً يومياً، ويتم توزيع المشاركين في فرق مكونة من ستة لاعبين للمنافسة طوال فترة البطولة.

وقد صرح مدير البطولة سيف الزحمي قائلاً: "تقام البطولة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مستمدةً إلهامها من تقاليد الصيد الغنية في المنطقة ومن تراثها العريق. ويسعدنا الإعلان أيضاً عن إطلاق الموقع الإلكتروني للبطولة إيذاناً بعودة الحدث المرتقب مع العديد من الإضافات الجديدة في فبراير 2025، ويشكّل هذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه فرصة مهمة لتجربة ثقافة المنطقة النابضة بالحياة، ويشمل جوائز تزيد قيمتها على مليون درهم، إضافة للفعاليات الجانبية الحماسية، تبشر المنافسات أيضاً بتجربة مميزة مع الالتزام بالحفاظ على البيئة من خلال استخدام ذخيرة ذات حشوات طبيعية قابلة للتحلل بنسبة مئة بالمئة وأهداف صديقة للبيئة تلائم جميع الأعمار".

تشهد نسخة 2025 من البطولة فعاليات جانبية متنوعة أبرزها أنشطة "بوول شوتس" و"السبورتينج الانجليزي" التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 7 فبراير. علاوةً على ذلك، ستستضيف النسخة القادمة من البطولة – والتي يتم تنظيمها بدعم من الجمعية الوطنية لرياضة رمي الأطباق، وجمعية رياضة رمي الأطباق، نخبة من الرماة العالميين كسفراء لها، وعلى رأسهم جورج ديجويد، الرامي الإنجليزي الشهير وبطل العالم وأوروبا في رماية الأطباق عدة مرات، وفيل جراي، وسيف بن فطيس، الرامي الإماراتي والبطل الأولمبي لخمس مرات.

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