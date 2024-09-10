للسعوديين فقط..رئيس هيئة الترفيه يعلن عن مسابقة أجمل تصوير للطائرات المشاركة بموسم الرياض

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن مسابقة "أجمل تصوير" للطائرات المشاركة في موسم الرياض.
وذكر آل الشيخ في منشور له عبر حسابه على منصة "X": مشاعركم وفرحتكم في جولة الطيارات إلى أن تصل الرياض أسعدتني جدا وغير مستغربة لأنكم أهل البلد الطاهر وأجمل بلد السعودية ... لذلك سنعمل مسابقة أجمل تصوير للطائرات في طريقها للرياض سواء فيديو أو صورة سيحصل على سيارة جديدة فاخرة ... وروني إبداعاتكم والمشاركة للسعوديين فقط.
وقد عبّر الحساب الرسمي لـ"السعودية لهندسة الطيران " التابعة لمجموعة السعودية عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض حيث قالوا قبل عدة أيام في منشور لهم:
"يُسعدنا بأن نكون جزءًا من مشروع "بوليڤارد رن واي" وهو أحد مناطق موسم الرياض ، حيث قام فريقنا المميز بعملية تفكيك الطائرات بشكل مبتكر، ليتمتّع الزوار بتجربة فريدة تجمع بين الإبداع والهندسة".
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