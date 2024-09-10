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للسعوديين فقط..رئيس هيئة الترفيه يعلن عن مسابقة أجمل تصوير للطائرات المشاركة بموسم الرياض

9/10/2024 4:50:33 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن مسابقة "أجمل تصوير" للطائرات المشاركة في ⁧‫موسم الرياض.

وذكر آل الشيخ في منشور له عبر حسابه على منصة "X": مشاعركم وفرحتكم في جولة الطيارات إلى أن تصل الرياض أسعدتني جدا وغير مستغربة لأنكم أهل البلد الطاهر وأجمل بلد السعودية ... لذلك سنعمل مسابقة أجمل تصوير للطائرات في طريقها للرياض سواء فيديو أو صورة سيحصل على سيارة جديدة فاخرة ... وروني إبداعاتكم والمشاركة للسعوديين فقط.


وقد عبّر الحساب الرسمي لـ"السعودية لهندسة الطيران " التابعة لمجموعة السعودية عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض حيث قالوا قبل عدة أيام في منشور لهم:

"يُسعدنا بأن نكون جزءًا من مشروع "بوليڤارد رن واي" وهو أحد مناطق ⁧‫موسم الرياض‬⁩ ، حيث قام فريقنا المميز بعملية تفكيك الطائرات بشكل مبتكر، ليتمتّع الزوار بتجربة فريدة تجمع بين الإبداع والهندسة".

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