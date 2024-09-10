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هبوط الأسهم العقارية الصينية المدرجة في هونج كونج بعد حجب وصول مستثمري البر الرئيسي إليها - جريدة البورصة

9/10/2024 4:50:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تكبدت أسهم شركات العقارات الصينية المدرجة في هونج كونج خسائر واسعة النطاق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد حجب بورصتي“شنغهاي” و”شنتشن” وصول مستثمري البر الرئيسي للبلاد إلى بعض منها عبر نظام الاتصال المشترك.

حيث أعلنت البورصتان الصينيتان في بيان، عن حجب وصول المستثمرين لبعض من أسهم الشركات العقارية المدرجة في هونج كونج عبر نظام الاتصال المشترك“ستوك كونكت”، على أن يُطبق الإجراء بشكل فوري، حسبما نقلت صحيفة“ساوث تشاينا مورننج بوست”.

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وشمل القرار حجب الوصول لأسهم 33 شركة من بينها“شيماو جروب”، و”سينو أوشن جروب”، و”باور لونج”، إذ يُمكن للبورصتين حجب أي سهم ينخفض المتوسط الشهري للقيمة السوقية للشركة المُصدرة له دون 4 مليارات دولار هونج كونج (513 مليون دولار أمريكي) على مدار 12 شهراً متتالياً؛ من نظام الاتصال المشترك.

وأدى ذلك إلى هبوط مؤشر“هانج سينج” الفرعي لأسهم الشركات العقارية في البر الرئيسي للصين بنسبة 3.17% إلى 986 نقطة.

وهبط سهم“سينو أوشن جروب” بنسبة 18.5% إلى 0.185 دولار هونج كونج، وتراجع سهم“سي أي إف آي هولدنجز” 14.64% إلى 0.204 دولار هونج كونج، وفقد سهم“شيماو جروب” 22.5% من قيمته ليسجل 0.465 دولار هونج كونج.


المصدر:

MENAFN10092024000202011048ID1108655918

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