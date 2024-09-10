هبوط الأسهم العقارية الصينية المدرجة في هونج كونج بعد حجب وصول مستثمري البر الرئيسي إليها - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تكبدت أسهم شركات العقارات الصينية المدرجة في هونج كونج خسائر واسعة النطاق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد حجب بورصتي“شنغهاي” و”شنتشن” وصول مستثمري البر الرئيسي للبلاد إلى بعض منها عبر نظام الاتصال المشترك.
حيث أعلنت البورصتان الصينيتان في بيان، عن حجب وصول المستثمرين لبعض من أسهم الشركات العقارية المدرجة في هونج كونج عبر نظام الاتصال المشترك“ستوك كونكت”، على أن يُطبق الإجراء بشكل فوري، حسبما نقلت صحيفة“ساوث تشاينا مورننج بوست”.
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وشمل القرار حجب الوصول لأسهم 33 شركة من بينها“شيماو جروب”، و”سينو أوشن جروب”، و”باور لونج”، إذ يُمكن للبورصتين حجب أي سهم ينخفض المتوسط الشهري للقيمة السوقية للشركة المُصدرة له دون 4 مليارات دولار هونج كونج (513 مليون دولار أمريكي) على مدار 12 شهراً متتالياً؛ من نظام الاتصال المشترك.
وأدى ذلك إلى هبوط مؤشر“هانج سينج” الفرعي لأسهم الشركات العقارية في البر الرئيسي للصين بنسبة 3.17% إلى 986 نقطة.
وهبط سهم“سينو أوشن جروب” بنسبة 18.5% إلى 0.185 دولار هونج كونج، وتراجع سهم“سي أي إف آي هولدنجز” 14.64% إلى 0.204 دولار هونج كونج، وفقد سهم“شيماو جروب” 22.5% من قيمته ليسجل 0.465 دولار هونج كونج.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108655918
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