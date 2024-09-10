عروض الكاش.. آلية جديدة لزيادة مبيعات الشركات العقارية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن عدد كبير من الشركات العقارية عن خصومات بمشروعاتها عند سداد قيمة الوحدات“كاش”، حيث تتراوح نسبة الخصم من 20 إلى 50%، وذلك ضمن خطط الشركات لجذب العملاء وزيادة مبيعاتها.

ويرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن العروض والتسهيلات التى تقدمها الشركات العقارية للعملاء وخاصة“عروض الكاش” تساهم بشكل كبير فى زيادة مبيعات المطورين وتجذب شريحة أكبر من العملاء.

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وقال رياض العادلى، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن العروض والتسهيلات التى تقدمها الشركات العقارية متنوعة وتختلف من شركة لأخرى، فبعض الشركات تعتمد على أنظمة سداد طويلة الأمد تناسب القدرة الشرائية لكل العملاء، فضلا عن العروض على أنظمة السداد كاش دفعة واحدة.

وأضاف العادلى، أن“عروض الكاش” التى تقدمها الشركات تعتبر طريقة تسويق مهمة جدًا، لأنها تسهم بشكل كبير فى تنشيط مبيعات الشركات العقارية، وتلقى إقبالًا كبيرًا من العملاء، لأن العميل يحصل من خلالها على العقار الذى يبحث عنه بأفضل سعر فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة سعر العقار بنسب كبيرة.

وأشار إلى أهمية وجود مرونة فى العروض التى تقدمها الشركات العقارية للعملاء، وتقديم تسهيلات مختلفة لجذب العملاء الذين لم يستفيدوا من عروض الكاش، عن طريق تقديم عروض متنوعة مثل زيادة فترة السداد وتقديم مميزات تنافسية مثل التشطيب المميز والمساحات الكبيرة والخدمات الجيدة.

وأوضح العادلى، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى مبيعات الشركات التى تلتزم بجدول الإنشاءات فى مشروعاتها، لأن العميل أصبح يبحث عن الشركات الملتزمة والموثوقة، والتى تمتلك خبرة وسابقة أعمال جيدة بالسوق.

وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة إيرا إيجيبت للتسويق العقارى، إن“عروض الكاش” تعتبر فرصة ذهبية لجذب عملاء جدد للشركات عن طريق تقديم نسبة خصم تصل أحيانًا إلى 50%.

وأشار إلى ضرورة توفير عروض مختلفة للعملاء من فترة لأخرى لتنشيط المبيعات مثل مد فترة التقسيط، خاصة أن معظم العملاء يتجهون إلى الشراء بالتقسيط.

قال مهاب حسونة، رئيس مجلس إدارة شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إن العروض التى تقدمها الشركات للعملاء عند الشراء تزيد من مبيعات الشركة بنسبة كبيرة بسبب إقبال العملاء عليها.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت طفرات كبيرة ومتتالية فى أسعار كافة المنتجات العقارية، وأصبحت القدرة الشرائية للعملاء لا تتناسب مع الأسعار الجديدة، ما نتج عنه هدوء فى مبيعات نسبة كبيرة من الشركات العقارية.

وأشار إلى ضرورة تقديم الشركات العقارية مجموعة من التيسيرات والتسهيلات للعملاء، لجذبهم للشراء، فضلا عن تقديم منتجات عقارية تلبى احتياجات كافة العملاء والاهتمام بجودة المنتج المقدم.

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