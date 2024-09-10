عروض الكاش.. آلية جديدة لزيادة مبيعات الشركات العقارية

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- Al-Borsa News) أعلن عدد كبير من الشركات العقارية عن خصومات بمشروعاتها عند سداد قيمة الوحدات“كاش”، حيث تتراوح نسبة الخصم من 20 إلى 50%، وذلك ضمن خطط الشركات لجذب العملاء وزيادة مبيعاتها.
ويرى خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن العروض والتسهيلات التى تقدمها الشركات العقارية للعملاء وخاصة“عروض الكاش” تساهم بشكل كبير فى زيادة مبيعات المطورين وتجذب شريحة أكبر من العملاء.
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وقال رياض العادلى، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن العروض والتسهيلات التى تقدمها الشركات العقارية متنوعة وتختلف من شركة لأخرى، فبعض الشركات تعتمد على أنظمة سداد طويلة الأمد تناسب القدرة الشرائية لكل العملاء، فضلا عن العروض على أنظمة السداد كاش دفعة واحدة.
وأضاف العادلى، أن“عروض الكاش” التى تقدمها الشركات تعتبر طريقة تسويق مهمة جدًا، لأنها تسهم بشكل كبير فى تنشيط مبيعات الشركات العقارية، وتلقى إقبالًا كبيرًا من العملاء، لأن العميل يحصل من خلالها على العقار الذى يبحث عنه بأفضل سعر فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة سعر العقار بنسب كبيرة.
وأشار إلى أهمية وجود مرونة فى العروض التى تقدمها الشركات العقارية للعملاء، وتقديم تسهيلات مختلفة لجذب العملاء الذين لم يستفيدوا من عروض الكاش، عن طريق تقديم عروض متنوعة مثل زيادة فترة السداد وتقديم مميزات تنافسية مثل التشطيب المميز والمساحات الكبيرة والخدمات الجيدة.
وأوضح العادلى، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى مبيعات الشركات التى تلتزم بجدول الإنشاءات فى مشروعاتها، لأن العميل أصبح يبحث عن الشركات الملتزمة والموثوقة، والتى تمتلك خبرة وسابقة أعمال جيدة بالسوق. جمال:“عروض الكاش” فرصة ذهبية لجذب عملاء جدد للشركات وتنشيط المبيعات
وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة إيرا إيجيبت للتسويق العقارى، إن“عروض الكاش” تعتبر فرصة ذهبية لجذب عملاء جدد للشركات عن طريق تقديم نسبة خصم تصل أحيانًا إلى 50%.
وأشار إلى ضرورة توفير عروض مختلفة للعملاء من فترة لأخرى لتنشيط المبيعات مثل مد فترة التقسيط، خاصة أن معظم العملاء يتجهون إلى الشراء بالتقسيط. حسونة: الفترة الماضية شهدت طفرات كبيرة ومتتالية فى أسعار جميع المنتجات العقارية
قال مهاب حسونة، رئيس مجلس إدارة شركة سفن فيجرز للتسويق العقارى، إن العروض التى تقدمها الشركات للعملاء عند الشراء تزيد من مبيعات الشركة بنسبة كبيرة بسبب إقبال العملاء عليها.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت طفرات كبيرة ومتتالية فى أسعار كافة المنتجات العقارية، وأصبحت القدرة الشرائية للعملاء لا تتناسب مع الأسعار الجديدة، ما نتج عنه هدوء فى مبيعات نسبة كبيرة من الشركات العقارية.
وأشار إلى ضرورة تقديم الشركات العقارية مجموعة من التيسيرات والتسهيلات للعملاء، لجذبهم للشراء، فضلا عن تقديم منتجات عقارية تلبى احتياجات كافة العملاء والاهتمام بجودة المنتج المقدم.
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