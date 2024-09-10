الحفلات الغنائية آلية جديدة للتسويق العقارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) لجأت الشركات العقارية لتنظيم حفلات غنائية للإعلان عن مشروعاتها الجديدة أو طرح مراحل لمشروعات قائمة بالفعل، ما اعتبره المتعاملون فى القطاع العقارى آلية جديدة للتسويق للمشروعات بتكلفة أقل من تكلفة الحملات الإعلانية عبر التلفزيون.
قال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، إن الحفلات الغنائية أحد الآليات التسويقية التى يعتمد عليها المطور العقارى مؤخرًا للإعلان عن مشروعاته الجديدة والترويج لها.
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وأضاف مأمون، أن الحفلات الغنائية حدث هام للمطور يستضيف به شركات التسويق العقارى وممثلى وسائل الإعلام وعدد من العملاء للإعلان عن مشروعاته الجديدة، لافتا إلى ضرورة وضع هدف من الحفلة والتى غالبًا ما تكون هدفا ترويجيا وترفيهيا للعملاء بنسبة كبيرة.
وأوضح أن الشركات تستهدف من الحفلات أن يتعرف العميل على الشركة ومشروعاتها المطروحة بالسوق، واستعراض منتجاتها العقارية والأسعار وأنظمة السداد التى تقدمها للعملاء، فضلا عن العروض والخصومات. اقرأ أيضا: “عروض الكاش”.. آلية جديدة لزيادة مبيعات الشركات العقارية
وتابع مأمون:“فى السابق كانت الحفلات تستهدف فقط الإعلان عن تفاصيل مشروعات الشركة، والعروض المتاحة للعملاء، ولكن مؤخرًا أصبحت الحفلات تضم جزءا ترفيهيا للعملاء ولشركات التسويق كنوع من الترويج”.
وقال إن الحفلات تعد آلية تسويق فعالة لشركات التطوير العقارى، وتجذب نسبة كبيرة من العملاء من جميع الفئات والشرائح، موضحًا أن نسبة مبيعات الشركات من خلال الحفلات تبلغ 30% من إجمالى مبيعاتها.
وأشار مأمون إلى أن تكلفة الحفلات أقل بكثير مقارنة بتكلفة الحملات الإعلانية عن طريق التلفزيون، والتى تصل تكلفتها إلى قيمة تتراوح من 30 إلى 50 مليون جنيه، على عكس الحفلات التى تتكلف من 5 إلى 10 ملايين جنيه، فضلًا عن أنها توفر مادة إعلانية يمكن تسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعى. الخولى: الحفلات تساهم فى انتشار العلامة التجارية للشركة
وقال محمد الخولى، رئيس قطاع التسويق بشركة آكام الراجحى، إنه يجب وضع هدف واضح من الحفلات الغنائية لتصبح فعالة ومؤثرة ولا تقتصر على زيادة المبيعات فقط، حيث يمكن أن تساهم فى انتشار العلامة التجارية للشركة وتعزيز مكانتها فى القطاع العقارى.
وأضاف الخولى، أن الشركات العقارية تعتمد على آليات تسويقية متنوعة من ضمنها الحملات الإعلانية والحملات الخارجية، والتسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية، موضحًا أن كل آلية تساهم بنسبة متفاوته من إجمالى مبيعات الشركة التعاقدية.
وتابع الخولى:“يختلف شكل الحفلات باختلاف الفئة المستهدفة من البيع، حيث تقوم الشركة العقارية المقيمة للحفل بتشكيل الحفلة لتتناسب مع ذوق واهتمام الفئة التى تستهدفها”. عبدالمنعم: يمكن بيع 100% من المشروع العقارى المطروح بعد شهر واحد فقط من الحفلة
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن الحفلات الغنائية التى تقيمها الشركات العقارية يخصص أغلبها للترويج للمشروعات الجديدة، ويمكن بيع 100% من المشروع بعد شهر واحد فقط من الحفلة.
وأضاف عبدالمنعم، أن الحفلات أصبحت أداة لجذب انتباه العملاء للشركات العقارية، خاصة فى ظل العدد الكبير للشركات والمشروعات المطروحة بالسوق العقارى أمام العميل، كما تساهم شعبية المطربين المشاركين فى الحفلة فى تحقيق الاستفادة للشركات العقارية.
وأوضح أنه إذا استغلت الشركات العقارية تلك الحفلات لعرض ما يميز الشركة ومشروعاتها عن باقى منافسيها، فمن المتوقع أن تستحوذ الحفلات على نسبة تصل إلى 15% من مبيعات الشركة، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للشركة بالقطاع العقارى.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى لا تعتمد على آلية تسويق محددة، بل تستخدم كل الآليات بنسبة مدروسة بناءًا على خطتها فى التسويق والآليات الأكثر نجاحًا بالنسبة لها والتى تحقق نسبة أكبر فى المبيعات.
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