الحفلات الغنائية آلية جديدة للتسويق العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) لجأت الشركات العقارية لتنظيم حفلات غنائية للإعلان عن مشروعاتها الجديدة أو طرح مراحل لمشروعات قائمة بالفعل، ما اعتبره المتعاملون فى القطاع العقارى آلية جديدة للتسويق للمشروعات بتكلفة أقل من تكلفة الحملات الإعلانية عبر التلفزيون.

قال كريم مأمون، الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، إن الحفلات الغنائية أحد الآليات التسويقية التى يعتمد عليها المطور العقارى مؤخرًا للإعلان عن مشروعاته الجديدة والترويج لها.

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وأضاف مأمون، أن الحفلات الغنائية حدث هام للمطور يستضيف به شركات التسويق العقارى وممثلى وسائل الإعلام وعدد من العملاء للإعلان عن مشروعاته الجديدة، لافتا إلى ضرورة وضع هدف من الحفلة والتى غالبًا ما تكون هدفا ترويجيا وترفيهيا للعملاء بنسبة كبيرة.

وأوضح أن الشركات تستهدف من الحفلات أن يتعرف العميل على الشركة ومشروعاتها المطروحة بالسوق، واستعراض منتجاتها العقارية والأسعار وأنظمة السداد التى تقدمها للعملاء، فضلا عن العروض والخصومات.

وتابع مأمون:“فى السابق كانت الحفلات تستهدف فقط الإعلان عن تفاصيل مشروعات الشركة، والعروض المتاحة للعملاء، ولكن مؤخرًا أصبحت الحفلات تضم جزءا ترفيهيا للعملاء ولشركات التسويق كنوع من الترويج”.

وقال إن الحفلات تعد آلية تسويق فعالة لشركات التطوير العقارى، وتجذب نسبة كبيرة من العملاء من جميع الفئات والشرائح، موضحًا أن نسبة مبيعات الشركات من خلال الحفلات تبلغ 30% من إجمالى مبيعاتها.

وأشار مأمون إلى أن تكلفة الحفلات أقل بكثير مقارنة بتكلفة الحملات الإعلانية عن طريق التلفزيون، والتى تصل تكلفتها إلى قيمة تتراوح من 30 إلى 50 مليون جنيه، على عكس الحفلات التى تتكلف من 5 إلى 10 ملايين جنيه، فضلًا عن أنها توفر مادة إعلانية يمكن تسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال محمد الخولى، رئيس قطاع التسويق بشركة آكام الراجحى، إنه يجب وضع هدف واضح من الحفلات الغنائية لتصبح فعالة ومؤثرة ولا تقتصر على زيادة المبيعات فقط، حيث يمكن أن تساهم فى انتشار العلامة التجارية للشركة وتعزيز مكانتها فى القطاع العقارى.

وأضاف الخولى، أن الشركات العقارية تعتمد على آليات تسويقية متنوعة من ضمنها الحملات الإعلانية والحملات الخارجية، والتسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية، موضحًا أن كل آلية تساهم بنسبة متفاوته من إجمالى مبيعات الشركة التعاقدية.

وتابع الخولى:“يختلف شكل الحفلات باختلاف الفئة المستهدفة من البيع، حيث تقوم الشركة العقارية المقيمة للحفل بتشكيل الحفلة لتتناسب مع ذوق واهتمام الفئة التى تستهدفها”.

وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة يونايتد كونسالتنج للتسويق العقارى، إن الحفلات الغنائية التى تقيمها الشركات العقارية يخصص أغلبها للترويج للمشروعات الجديدة، ويمكن بيع 100% من المشروع بعد شهر واحد فقط من الحفلة.

وأضاف عبدالمنعم، أن الحفلات أصبحت أداة لجذب انتباه العملاء للشركات العقارية، خاصة فى ظل العدد الكبير للشركات والمشروعات المطروحة بالسوق العقارى أمام العميل، كما تساهم شعبية المطربين المشاركين فى الحفلة فى تحقيق الاستفادة للشركات العقارية.

وأوضح أنه إذا استغلت الشركات العقارية تلك الحفلات لعرض ما يميز الشركة ومشروعاتها عن باقى منافسيها، فمن المتوقع أن تستحوذ الحفلات على نسبة تصل إلى 15% من مبيعات الشركة، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للشركة بالقطاع العقارى.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقارى لا تعتمد على آلية تسويق محددة، بل تستخدم كل الآليات بنسبة مدروسة بناءًا على خطتها فى التسويق والآليات الأكثر نجاحًا بالنسبة لها والتى تحقق نسبة أكبر فى المبيعات.

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