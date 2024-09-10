15 مشروعًا عقاريًا محفظة إتقان للاستشارات باستثمارات 50 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس باسم الشربينى، الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية، إن الشركة تعمل على 15 مشروعًا داخل مصر بمناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر والشيخ زايد والعين السخنة والساحل الشمالى باستثمارات 50 مليار جنيه.
وأضاف الشربينى لـ”البورصة”، أن الشركة قامت بالعمل على مشروعات بالسوق العقارى بالعديد من المناطق المتنوعة خلال العام الماضى بقيمة استثمارية تصل إلى 40 مليار جنيه.
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وأوضح أن شركة“إتقان للاستشارات” تم تأسيسها فى لندن عام 2015 وبدأت العمل فى السوق العقارى المصرى منذ عام 2019 وقامت بإعداد الدراسات المالية والتسويقية للعديد من المشروعات التى تصل إلى حوالى 65 مشروعا.
وأشار إلى أن أبرز المطورين الذين تعمل معهم الشركة خلال الفترة الحالية، شركة النيل للتطوير العقارى، ودبى للتطوير، وكونكريت، وتميز، والرياض، ولافيردى.
وقال إن دراسات الجدوى المالية والخطط التسويقية وخطط الطرح الجيدة للمشروع تساهم فى نجاحه، خاصة أن العوامل الاقتصادية التى تحدث بشكل سريع تؤثر على المطورين بشكل كبير ويجب مساعدتهم لإيجاد حلول سريعة لها.
وأضاف أن شركة“إتقان” قامت بالعمل فى أكثر من 10 دول قبل تركيز حجم أعمالها خلال الفترة الحالية داخل السوق العقارى المصرى، لافتا إلى أن أبرز الدول هى السعودية والإمارات وإنجلترا وتركيا.
وأوضح أن أكثر من 50% من مبيعات السوق العقارى المصرى لصالح العرب والمصريين المقيمين بالخارج، ويجب البحث عن أفكار تسويقية غير تقليدية لجذب أكبر شريحة للشراء وزيادة المبيعات.
وأشار إلى أن السوق العقارى شهد دخول عدد كبير من المطورين الجدد خلال الثلاثة أعوام الماضية، والعامل الأساسى فى الاستمرارية هو القدرة على تنفيذ المشروعات.
وقال إن السوق العقارى سوف يشهد حالة من الهدوء فى المبيعات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية أصبح أكبر من القدرة الشرائية للعملاء.
وأضاف أن التسويق الإلكترونى للمشروعات يحقق نتائج إيجابية بشرط استخدامه بأسلوب علمى يستطيع إيضاح مميزات المشروع ويكون جاذب للعملاء ويشجعهم على الشراء.
وأكد أن القطاع العقارى المصرى هو الأكثر رواجاً بالمنطقة نظراً لحجم الطلب المرتفع الذى يدعم نمو المبيعات.
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