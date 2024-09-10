15 مشروعًا عقاريًا محفظة إتقان للاستشارات باستثمارات 50 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس باسم الشربينى، الرئيس التنفيذى لشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية، إن الشركة تعمل على 15 مشروعًا داخل مصر بمناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر والشيخ زايد والعين السخنة والساحل الشمالى باستثمارات 50 مليار جنيه.

وأضاف الشربينى لـ”البورصة”، أن الشركة قامت بالعمل على مشروعات بالسوق العقارى بالعديد من المناطق المتنوعة خلال العام الماضى بقيمة استثمارية تصل إلى 40 مليار جنيه.

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وأوضح أن شركة“إتقان للاستشارات” تم تأسيسها فى لندن عام 2015 وبدأت العمل فى السوق العقارى المصرى منذ عام 2019 وقامت بإعداد الدراسات المالية والتسويقية للعديد من المشروعات التى تصل إلى حوالى 65 مشروعا.

وأشار إلى أن أبرز المطورين الذين تعمل معهم الشركة خلال الفترة الحالية، شركة النيل للتطوير العقارى، ودبى للتطوير، وكونكريت، وتميز، والرياض، ولافيردى.

وقال إن دراسات الجدوى المالية والخطط التسويقية وخطط الطرح الجيدة للمشروع تساهم فى نجاحه، خاصة أن العوامل الاقتصادية التى تحدث بشكل سريع تؤثر على المطورين بشكل كبير ويجب مساعدتهم لإيجاد حلول سريعة لها.

وأضاف أن شركة“إتقان” قامت بالعمل فى أكثر من 10 دول قبل تركيز حجم أعمالها خلال الفترة الحالية داخل السوق العقارى المصرى، لافتا إلى أن أبرز الدول هى السعودية والإمارات وإنجلترا وتركيا.

وأوضح أن أكثر من 50% من مبيعات السوق العقارى المصرى لصالح العرب والمصريين المقيمين بالخارج، ويجب البحث عن أفكار تسويقية غير تقليدية لجذب أكبر شريحة للشراء وزيادة المبيعات.

وأشار إلى أن السوق العقارى شهد دخول عدد كبير من المطورين الجدد خلال الثلاثة أعوام الماضية، والعامل الأساسى فى الاستمرارية هو القدرة على تنفيذ المشروعات.

وقال إن السوق العقارى سوف يشهد حالة من الهدوء فى المبيعات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية أصبح أكبر من القدرة الشرائية للعملاء.

وأضاف أن التسويق الإلكترونى للمشروعات يحقق نتائج إيجابية بشرط استخدامه بأسلوب علمى يستطيع إيضاح مميزات المشروع ويكون جاذب للعملاء ويشجعهم على الشراء.

وأكد أن القطاع العقارى المصرى هو الأكثر رواجاً بالمنطقة نظراً لحجم الطلب المرتفع الذى يدعم نمو المبيعات.