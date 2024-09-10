البورصة ترتفع 0.4% في المستهل بتداولات 400 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية 0.4% بمستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيم تداولات 400 مليون جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 30483 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.72% ليصل إلى 2957 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 7174 نقطة.

موضوعاتالأحد.. إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة المولد النبوي “إي فاينانس” تقترح توزيع 19.7 قرشًا للسهم “فوري” تستحوذ على 80% من مبنى“سفريكو” الإداري بالقرية الذكية

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10233 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.52% ليصل لمستوى 37394 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 400.5 مليون جنيه، من خلال تداول 152.3 مليون سهم، بتنفيذ 11.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 77 سهما، وتراجع 13 سهم في حين لم تتغير أسعار 90 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.08 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 8.1 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 15.4 مليون جنيه.