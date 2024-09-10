البورصة ترتفع 0.4% في المستهل بتداولات 400 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية 0.4% بمستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، بقيم تداولات 400 مليون جنيه.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 30483 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامى بنحو 0.72% ليصل إلى 2957 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 7174 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 10233 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.52% ليصل لمستوى 37394 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 400.5 مليون جنيه، من خلال تداول 152.3 مليون سهم، بتنفيذ 11.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 180 شركة مقيدة، ارتفع منها 77 سهما، وتراجع 13 سهم في حين لم تتغير أسعار 90 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.08 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة 8.1 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه فيما توجه الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 15.4 مليون جنيه.
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