امتلاء المخزونات في الصين يهدد وارداتها من الغاز الطبيعي المسال - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) الشتاء على الأبواب، ويبدو أن الصين استعدت مبكراً بصورة جيدة لفصل قارس البرودة حيث رفعت مخزون الغاز الطبيعي تحت الأرض.

لكن هذه الزيادة في المخزون ربما تشير أيضاً إلى تراجع الاستهلاك خلال الشهور الأخيرة جراء تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ما يترك البلاد تعاني من تخمة إمدادات غير معهودة للوقود. وإذا كان الشتاء قارساً، فسيصب هذا المخزون المرتفع قطعاً في مصلحة الصين. لكن الطقس المعتدل قد يؤثر سلبياً على حجم الواردات، لا سيما من خلال المشتريات الفورية الأكثر تكلفة للغاز الطبيعي المسال.

موضوعاتآبل تخسر معركة قضائية تتعلق بضرائب في أيرلندا بقيمة 14.4 مليار دولار استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 1.6%

عانت الصين من نقص في إمدادات الكهرباء ووقود التدفئة خلال السنوات الأخيرة ما جعلها مسألة ذات حساسية خاصة بالنسبة لبكين. يرتبط الغاز أيضاً بطريقة وثيقة بالأوضاع الجيوسياسية، كما يتضح من ارتفاع الأسعار العالمية بعد غزو أوكرانيا، ما يشجع أكثر على تأمين الإمدادات.

مخزونات الصين من الغاز

لا تنشر الحكومة أرقاماً وطنية لحجم المخزون، لكن الإصدارات الأخيرة من مراكز التخزين الرئيسية تشير إلى أن كميات متزايدة جرى ضخها في المخازن تحت الأرض التي تزود المدن بالوقود. وتتوسع هذه المخازن الأرضية أيضاً مع إعادة استخدام آبار النفط القديمة لاستيعاب المزيد من الوقود الأقل تلوثاً.

من المعتاد تعزيز المخزون من الغاز في الصين خلال الفترة ما بين أبريل وسبتمبر سنوياً، لتلبية عمليات السحب خلال الشهور الأشد برودة عندما تكون الحاجة إلى الوقود أكبر. بلغ مخزون منشأة هوابي، التي تخدم العاصمة بكين، ملياري متر مكعب مع نهاية أغسطس الماضي، وفق بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي.

يمثل هذا المخزون 83% من الهدف السنوي للمنشأة، ويعادل هذا حجم حقن الغاز تحت الأرض خلال العام الماضي بالكامل، رغم بقاء شهر واحد لإضافة مزيد من الغاز. تضاعف حجم الموقع خلال الأعوام الستة الماضية وسيتوسع مرة أخرى خلال شتاء السنة الجارية. شهدت أكبر منشأة للتخزين في الصين في هوتوبي في حقول الغاز في إقليم شينجيانغ غرب الصين، ومنشأة داغان في ميناء تيانجين شمال البلاد، وتيرة سريعة من عمليات حقن الوقود لتبلغ مستويات قياسية العام الحالي، وفق وسائل إعلام محلية.

ارتفع الإنتاج المحلي والواردات الصينية من الغاز منذ نهاية وباء كوورنا، بالتزامن مع اقتصاد ضعيف، ما قلص الطلب على الوقود. وهي صورة مشابهة في أسواق السلع الأساسية الصينية، حيث يتكدس المخزون بداية من خام الحديد إلى فول الصويا بسبب فوائض المعروض. يشكل الاعتماد المستمر للصين على الفحم والتوجه السريع نحو الطاقة المتجددة تهديدات أخرى لمكانة الغاز وسط مزيج الطاقة.

عقود الغاز طويلة الأجل

يمثل الغاز الطبيعي المسال البحري نحو 60% من غاز الصين، مع وصول النسبة المتبقية عبر خطوط الأنابيب من روسيا وآسيا الوسطى. تجلب بكين غالبية الغاز الطبيعي المسال من خلال عقود طويلة الأجل من مشروعات ضخمة في مناطق مثل أستراليا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

تعد عقود مشتريات الغاز الطبيعي الفورية أكبر مصدر للوقود الذي يُستخدم في الوفاء باحتياجات الصين، لكنها مهددة الآن نتيجة تراجع الطلب عليها محلياً نظراً لوفرة الإمدادات خلال فصل الشتاء. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال خلال الشهور الأخيرة، وعلق المشترون عمليات الشراء الفورية بعد صعود الأسعار الآسيوية خلال أغسطس الماضي، وفقاً لما ذكرته شركة“إن إن إنرجي هودلينغز” في مذكرة الأسبوع الماضي.





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