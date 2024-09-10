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مدن الكويتية تطرح مشروعين فى العاصمة الإدارية باستثمارات 5 مليارات جنيه

9/10/2024 4:50:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستعد شركة مدن الكويتية للتطوير العقارى لطرح مشروعين جديدين فى العاصمة الإدارية باستثمارات 5 مليارات جنيه.

قال طلعت جورجيوس، رئيس الشركة، إن المشروع الأول بنشاط تجارى إدارى، والثانى بنشاط سكنى فندقى.

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وأضاف جورجيوس لـ”البورصة”، أن الشركة لم تحدد موعد إطلاق المشروعين حتى الآن، ومن المحتمل الإعلان عنهما نهاية العام الجارى، أو مطلع العام المقبل.

وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع فى منطقة الساحل الشمالى، بالإضافة إلى مشروعاتها فى مناطق 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

وتأسست شركة مدن للتطوير العقارى بشراكة مصرية كويتية وصلت قيمتها إلى 10 مليارات جنيه، وتضخ الشركة استثمارات فى العاصمة الإدارية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه.

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