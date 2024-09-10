مدن الكويتية تطرح مشروعين فى العاصمة الإدارية باستثمارات 5 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستعد شركة مدن الكويتية للتطوير العقارى لطرح مشروعين جديدين فى العاصمة الإدارية باستثمارات 5 مليارات جنيه.
قال طلعت جورجيوس، رئيس الشركة، إن المشروع الأول بنشاط تجارى إدارى، والثانى بنشاط سكنى فندقى.
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وأضاف جورجيوس لـ”البورصة”، أن الشركة لم تحدد موعد إطلاق المشروعين حتى الآن، ومن المحتمل الإعلان عنهما نهاية العام الجارى، أو مطلع العام المقبل.
وأوضح أن الشركة تستهدف التوسع فى منطقة الساحل الشمالى، بالإضافة إلى مشروعاتها فى مناطق 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
وتأسست شركة مدن للتطوير العقارى بشراكة مصرية كويتية وصلت قيمتها إلى 10 مليارات جنيه، وتضخ الشركة استثمارات فى العاصمة الإدارية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه.
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