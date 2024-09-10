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الأحد.. إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة المولد النبوي - جريدة البورصة

9/10/2024 4:50:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن يكون يوم الأحد المُقبل الموافق 15 سبتمبر 2024 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وأضافت البورصة، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

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