الأحد.. إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة المولد النبوي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة
أن يكون يوم الأحد المُقبل الموافق 15 سبتمبر 2024 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوى الشريف.
وأضافت البورصة، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.
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