استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم صدور بيانات أكدت انخفاض معدل التضخم السنوي في ألمانيا دون مستوى 2% المستهدف، فضلاً عن تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 510 نقاط، مع ضعف اداء غالبية القطاعات.
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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.53% إلى 8227 نقطة، واستقر“داكس” الألماني عند 18445 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي 0.25% إلى 7444 نقطة.
وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، تباطؤ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 1.9% على أساس سنوي في أغسطس تماشياً مع القراءة الأولية من 2.3% في يوليو.
وتعد هذه المرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات التي يتراجع فيها التضخم السنوي بأكبر اقتصادات القارة العجوز دون مستوى 2% المستهدف من قبل صناع السياسة النقدية.
وعلى صعيد آخر، أوضحت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات البريطاني انخفاض معدل البطالة في المملكة المتحدة بصورة طفيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، ليسجل 4.1% بعدما بلغ 4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108655906
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