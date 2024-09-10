استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم صدور بيانات أكدت انخفاض معدل التضخم السنوي في ألمانيا دون مستوى 2% المستهدف، فضلاً عن تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 510 نقاط، مع ضعف اداء غالبية القطاعات.

موضوعاتآبل تخسر معركة قضائية تتعلق بضرائب في أيرلندا بقيمة 14.4 مليار دولار امتلاء المخزونات في الصين يهدد وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 1.6%

وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.53% إلى 8227 نقطة، واستقر“داكس” الألماني عند 18445 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي 0.25% إلى 7444 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، تباطؤ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 1.9% على أساس سنوي في أغسطس تماشياً مع القراءة الأولية من 2.3% في يوليو.

وتعد هذه المرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات التي يتراجع فيها التضخم السنوي بأكبر اقتصادات القارة العجوز دون مستوى 2% المستهدف من قبل صناع السياسة النقدية.

وعلى صعيد آخر، أوضحت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات البريطاني انخفاض معدل البطالة في المملكة المتحدة بصورة طفيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، ليسجل 4.1% بعدما بلغ 4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.





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