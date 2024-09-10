Tuesday, 10 September 2024 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقرار الأسهم الأوروبية في المستهل رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية - جريدة البورصة

9/10/2024 4:50:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم صدور بيانات أكدت انخفاض معدل التضخم السنوي في ألمانيا دون مستوى 2% المستهدف، فضلاً عن تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 510 نقاط، مع ضعف اداء غالبية القطاعات.

موضوعات متعلقة آبل تخسر معركة قضائية تتعلق بضرائب في أيرلندا بقيمة 14.4 مليار دولار امتلاء المخزونات في الصين يهدد وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 1.6%

وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.53% إلى 8227 نقطة، واستقر“داكس” الألماني عند 18445 نقطة، في حين ارتفع“كاك” الفرنسي 0.25% إلى 7444 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، تباطؤ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 1.9% على أساس سنوي في أغسطس تماشياً مع القراءة الأولية من 2.3% في يوليو.

وتعد هذه المرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات التي يتراجع فيها التضخم السنوي بأكبر اقتصادات القارة العجوز دون مستوى 2% المستهدف من قبل صناع السياسة النقدية.

وعلى صعيد آخر، أوضحت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات البريطاني انخفاض معدل البطالة في المملكة المتحدة بصورة طفيفة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، ليسجل 4.1% بعدما بلغ 4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو.


المصدر:

MENAFN10092024000202011048ID1108655906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث