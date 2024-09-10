هل استفادت شركات العقارات من مهرجان العلمين؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) يرى خبراء ومتعاملون فى القطاع العقارى أن“مهرجان العلمين” الذى استمر من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس الماضى، ساهم فى زيادة مبيعات الشركات العقارية فى الساحل الشمالى خلال موسم الصيف الحالى.
وأكد الخبراء أن وتيرة المبيعات المرتفعة بمشروعات الساحل الشمالى خلال النصف الأول من العام الجارى، سوف تستمر حتى نهاية 2024 بدعم من إقبال العملاء على مشروعات الساحل بعد الإعلان عن مشروع“رأس الحكمة”، بالإضافة إلى ارتفاع الإقبال على المنطقة فى ظل الأنشطة المتنوعة التى شهدها“مهرجان العلمين”.
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ووفقًا لتقرير شركة“ذا بورد كونسالتينج” للاستشارات، فإن مبيعات أكبر 10 شركات تطوير عقارى سجلت مبيعات بقيمة 331 مليار جنيه بمنطقة الساحل الشمالى خلال النصف الأول من العام الجارى.
وقالت الشركة فى تقريرها، إن متوسط سعر بيع المتر المربع فى الشاليهات بلغ 131 ألف جنيه، مقابل 160 ألف جنيه للمتر فى الفيلات، و420 ألف جنيه للمتر فى الكبائن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أكثر من 100 جنسية زارت الساحل الشمالى خلال العام الجارى، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة عدد المقاصد السياحية فى مصر وجذب عدد كبير من السائحين.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى فى شهر أغسطس الماضى، أن الساحل الشمالى أصبح مقصدًا رئيسيًا، مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة.
وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من إنشاء مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة مثل مدينة رأس الحكمة وجميع المشروعات الأخرى هو ألا تكون منطقة الساحل الشمالى منطقة سياحة موسمية تستمر الأنشطة فيها 3 شهور فقط، بل تكون مقصدًا يمتد على مدار العام، سواء للسياحة أو للتنمية العمرانية. عبدالله:“مهرجان العلمين” ساهم فى الترويج للمشروعات العقارية بمنطقة الساحل الشمالى
وقال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن مهرجان العلمين الجديدة سوف يساهم بشكل كبير فى الترويج للمشروعات العقارية فى المنطقة، وذلك من خلال زيادة التعريف بالساحل الشمالى، حيث استقبلت مدينة العلمين الجديدة أكثر من 2 مليون زائر خلال فترة المهرجان.
وأضاف عبدالله، أن مهرجان العلمين الجديدة يجذب اهتمام الكثيرين من جميع الفئات سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يعتبر من أكبر الأحداث الترفيهية فى منطقة الشرق الاوسط.
وأوضح أن المهرجان نجح فى تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة وموقعها الاستراتيجى، فضلًا عن زيادة الإقبال على مشروعات الساحل الشمالى بصفة عامة وخاصة المتميز منها، مما يزيد من وعى الناس بفرص الاستثمار العقارى فى هذه المنطقة.
وقال إن المهرجان كان فرصة للترويج للمشروعات العقارية أمام العملاء والمستثمرين المحتملين، كما ساهم فى زيادة الطلب على العقارات بالمنطقة، خاصة مع توافر خيارات متنوعة من المشروعات العقارية الفاخرة. “الشمس للمقاولات” تنفذ وحدات فى“مزارين العلمين” بقيمة 365 مليون جنيه
وأشار إلى أن المهرجان منصة مثالية للشركات العقارية للترويج لمشروعاتها وعرضها على جمهور واسع، واستهداف شريحة أكبر من العملاء من مختلف الجنسيات.
وأضاف أن الاهتمام المتزايد بمدينة العلمين الجديدة المدفوع بنجاح المهرجان، ينتج عنه زيادة ملحوظة فى الطلب على العقارات ليس فقط فى المنطقة، بل على مستوى المدن المصرية.
وأوضح عبدالله، أن الطلب المتزايد قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات، مما يعود بالنفع على المطورين العقاريين، ويعزز من جاذبية الاستثمار فى هذا القطاع.
وأشار إلى أن المهرجان نجح فى جذب مستثمرين جدد من مختلف الجنسيات خاصة المستثمرين العرب، مما ساهم فى توسيع قاعدة المستثمرين فى السوق العقارى المصرى. فوزى: ارتفاع حصة المشترين العرب والأجانب من مبيعات العقارات فى الساحل
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن مهرجان العلمين الجديدة أصبح نقطة جذب للمشترين بالقطاع العقارى من الدول المجاورة وعلى رأسها دول الخليج، بالإضافة إلى دوره فى تنمية القطاع السياحى.
وأضاف فوزى، أن المهرجان ساهم فى الترويج للمشاريع العقارية بمنطقة العلمين، كما أدى لتنشيط حركة التسويق والبيع بالمنطقة وإنعاش القطاع العقارى بشكل عام، بالإضافة إلى جذب عدد كبير من المستثمرين.
وتابع فوزى:“مهرجان العلمين ليس مجرد حدث ترفيهى، بل هو محرك قوى للنمو فى القطاع العقارى المصرى، كما يساهم فى تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار”، لافتا إلى أنه سيلعب دورا فى جذب عملاء ومستثمرين أجانب للاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن المهرجان سوف يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال الفنادق لزيادة عدد الغرف الفندقية بالمنطقة، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات العقارية التى تضم أجزاء فندقية.
وقال فوزى، إن دور المهرجان لا يقتصر على جذب الاستثمارات العقارية فحسب، بل يتعداه إلى جذب السياحة الاستثمارية، فحضور رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى المهرجان يوفر فرصًا مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة وتعزيز التعاون التجارى.
وأضاف أن المهرجان يساهم فى التسويق الدولى لمصر كوجهة استثمارية واعدة، مما يجذب اهتمام المؤسسات المالية العالمية والشركات الكبرى، ويعزز من مكانة مصر كمركز تجارى واقتصادى فى المنطقة.
وأوضح أن المهرجان يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين والمشترين معًا، كما أنه يحفز المنافسة الإيجابية بين الشركات العقارية، مما يدفعها لتقديم عروض وخدمات أفضل، وبالتالى رفع مستوى المشاريع العقارية بالكامل.
وأشار إلى أن ربط المشاريع بفعاليات المهرجان يساهم فى زيادة الاهتمام بها وجعلها أكثر جاذبية للعملاء، ويوسع قاعدة العملاء المستهدفين، حيث يجذب شريحة واسعة من الأفراد سواء كانوا مستثمرين أو مشترين للسكن أو لقضاء العطلات. البستانى: زيادة نسب الإشغال الفندقى بالمنطقة.. وفرصة لزيادة المشروعات العقارية والفندقية
وقال محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتطوير العقارى، إن مهرجان العلمين الجديدة يعد النواة لزيادة الاستثمار فى الساحل الشمالى، ومقدمة لصفقات أخرى متوقعة خلال الفترة القادمة على غرار صفقة“رأس الحكمة”.
وأضاف البستانى، أن مهرجان العلمين الجديدة ساهم بشكل كبير فى زيادة نسب الإشغال الفندقى بالمنطقة، وذلك بعد جذب أعداد كبيرة من السياح المحليين والعرب والأجانب.
وأوضح أن المهرجان يمثل فرصة لزيادة عدد المشروعات العقارية والفندقية فى المنطقة وتحسين البنية التحتية السياحية لتلبية الطلب المتزايد من المشترين والسائحين.
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