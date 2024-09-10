هل استفادت شركات العقارات من مهرجان العلمين؟

MENAFN - Al-Borsa News) يرى خبراء ومتعاملون فى القطاع العقارى أن“مهرجان العلمين” الذى استمر من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس الماضى، ساهم فى زيادة مبيعات الشركات العقارية فى الساحل الشمالى خلال موسم الصيف الحالى.

وأكد الخبراء أن وتيرة المبيعات المرتفعة بمشروعات الساحل الشمالى خلال النصف الأول من العام الجارى، سوف تستمر حتى نهاية 2024 بدعم من إقبال العملاء على مشروعات الساحل بعد الإعلان عن مشروع“رأس الحكمة”، بالإضافة إلى ارتفاع الإقبال على المنطقة فى ظل الأنشطة المتنوعة التى شهدها“مهرجان العلمين”.

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ووفقًا لتقرير شركة“ذا بورد كونسالتينج” للاستشارات، فإن مبيعات أكبر 10 شركات تطوير عقارى سجلت مبيعات بقيمة 331 مليار جنيه بمنطقة الساحل الشمالى خلال النصف الأول من العام الجارى.

وقالت الشركة فى تقريرها، إن متوسط سعر بيع المتر المربع فى الشاليهات بلغ 131 ألف جنيه، مقابل 160 ألف جنيه للمتر فى الفيلات، و420 ألف جنيه للمتر فى الكبائن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أكثر من 100 جنسية زارت الساحل الشمالى خلال العام الجارى، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة عدد المقاصد السياحية فى مصر وجذب عدد كبير من السائحين.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى فى شهر أغسطس الماضى، أن الساحل الشمالى أصبح مقصدًا رئيسيًا، مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف من إنشاء مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة مثل مدينة رأس الحكمة وجميع المشروعات الأخرى هو ألا تكون منطقة الساحل الشمالى منطقة سياحة موسمية تستمر الأنشطة فيها 3 شهور فقط، بل تكون مقصدًا يمتد على مدار العام، سواء للسياحة أو للتنمية العمرانية.

وقال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن مهرجان العلمين الجديدة سوف يساهم بشكل كبير فى الترويج للمشروعات العقارية فى المنطقة، وذلك من خلال زيادة التعريف بالساحل الشمالى، حيث استقبلت مدينة العلمين الجديدة أكثر من 2 مليون زائر خلال فترة المهرجان.

وأضاف عبدالله، أن مهرجان العلمين الجديدة يجذب اهتمام الكثيرين من جميع الفئات سواء داخل مصر أو خارجها، حيث يعتبر من أكبر الأحداث الترفيهية فى منطقة الشرق الاوسط.

وأوضح أن المهرجان نجح فى تسليط الضوء على مدينة العلمين الجديدة وموقعها الاستراتيجى، فضلًا عن زيادة الإقبال على مشروعات الساحل الشمالى بصفة عامة وخاصة المتميز منها، مما يزيد من وعى الناس بفرص الاستثمار العقارى فى هذه المنطقة.

وقال إن المهرجان كان فرصة للترويج للمشروعات العقارية أمام العملاء والمستثمرين المحتملين، كما ساهم فى زيادة الطلب على العقارات بالمنطقة، خاصة مع توافر خيارات متنوعة من المشروعات العقارية الفاخرة.

وأشار إلى أن المهرجان منصة مثالية للشركات العقارية للترويج لمشروعاتها وعرضها على جمهور واسع، واستهداف شريحة أكبر من العملاء من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن الاهتمام المتزايد بمدينة العلمين الجديدة المدفوع بنجاح المهرجان، ينتج عنه زيادة ملحوظة فى الطلب على العقارات ليس فقط فى المنطقة، بل على مستوى المدن المصرية.

وأوضح عبدالله، أن الطلب المتزايد قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات، مما يعود بالنفع على المطورين العقاريين، ويعزز من جاذبية الاستثمار فى هذا القطاع.

وأشار إلى أن المهرجان نجح فى جذب مستثمرين جدد من مختلف الجنسيات خاصة المستثمرين العرب، مما ساهم فى توسيع قاعدة المستثمرين فى السوق العقارى المصرى.

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن مهرجان العلمين الجديدة أصبح نقطة جذب للمشترين بالقطاع العقارى من الدول المجاورة وعلى رأسها دول الخليج، بالإضافة إلى دوره فى تنمية القطاع السياحى.

وأضاف فوزى، أن المهرجان ساهم فى الترويج للمشاريع العقارية بمنطقة العلمين، كما أدى لتنشيط حركة التسويق والبيع بالمنطقة وإنعاش القطاع العقارى بشكل عام، بالإضافة إلى جذب عدد كبير من المستثمرين.

وتابع فوزى:“مهرجان العلمين ليس مجرد حدث ترفيهى، بل هو محرك قوى للنمو فى القطاع العقارى المصرى، كما يساهم فى تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار”، لافتا إلى أنه سيلعب دورا فى جذب عملاء ومستثمرين أجانب للاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن المهرجان سوف يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مجال الفنادق لزيادة عدد الغرف الفندقية بالمنطقة، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات العقارية التى تضم أجزاء فندقية.

وقال فوزى، إن دور المهرجان لا يقتصر على جذب الاستثمارات العقارية فحسب، بل يتعداه إلى جذب السياحة الاستثمارية، فحضور رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى المهرجان يوفر فرصًا مثالية لبناء شبكة علاقات واسعة وتعزيز التعاون التجارى.

وأضاف أن المهرجان يساهم فى التسويق الدولى لمصر كوجهة استثمارية واعدة، مما يجذب اهتمام المؤسسات المالية العالمية والشركات الكبرى، ويعزز من مكانة مصر كمركز تجارى واقتصادى فى المنطقة.

وأوضح أن المهرجان يخلق بيئة جاذبة للمستثمرين والمشترين معًا، كما أنه يحفز المنافسة الإيجابية بين الشركات العقارية، مما يدفعها لتقديم عروض وخدمات أفضل، وبالتالى رفع مستوى المشاريع العقارية بالكامل.

وأشار إلى أن ربط المشاريع بفعاليات المهرجان يساهم فى زيادة الاهتمام بها وجعلها أكثر جاذبية للعملاء، ويوسع قاعدة العملاء المستهدفين، حيث يجذب شريحة واسعة من الأفراد سواء كانوا مستثمرين أو مشترين للسكن أو لقضاء العطلات.

وقال محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتطوير العقارى، إن مهرجان العلمين الجديدة يعد النواة لزيادة الاستثمار فى الساحل الشمالى، ومقدمة لصفقات أخرى متوقعة خلال الفترة القادمة على غرار صفقة“رأس الحكمة”.

وأضاف البستانى، أن مهرجان العلمين الجديدة ساهم بشكل كبير فى زيادة نسب الإشغال الفندقى بالمنطقة، وذلك بعد جذب أعداد كبيرة من السياح المحليين والعرب والأجانب.

وأوضح أن المهرجان يمثل فرصة لزيادة عدد المشروعات العقارية والفندقية فى المنطقة وتحسين البنية التحتية السياحية لتلبية الطلب المتزايد من المشترين والسائحين.

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