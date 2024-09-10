جي برادفورد ديلونج يكتب: الولايات المتحدة ليس لديها بديل للسياسة الصناعية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بحلول نهاية سبعينيات القرن العشرين، كان من الواضح أن الاقتصاد الأمريكي يمر بورطة خطيرة، فقد أفرزت سنوات من التضخم درجة عميقة من الاستياء؛ وانخفض نمو الإنتاجية القابل للقياس عن الوتيرة التي كان عليها بعد الحرب العالمية الثانية، والتي بلغت 2% سنويا، إلى ما يقرب من الصِفر؛ وبدا الأمر وكأن قدرة أمريكا على الصمود في مواجهة الصدمات الجيوسياسية والجيواقتصادية في تضاؤل.

وكانت الحلول المقترحة لهذه المشكلات تندرج تحت فئتين: المذهب النيوليبرالي والسياسة الصناعية النشطة. وفاز أنصار المذهب النيوليبرالي.

موضوعاتيوين يوين آنج تكتب: الاقتصاد الصيني بين التحول التكنولوجي والتباطؤ الاقتصادي صندوق النقد: خفض الفائدة الأمريكية قد ينعش تدفقات السندات للاقتصادات الصاعدة والنامية تايلر كوين يكتب: جذور الأزمة الاقتصادية الأمريكية

دعت النيوليبرالية إلى تقليص دور الدولة، وإلغاء القيود التنظيمية قدر الإمكان، والحد من إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، وقبول التفاوت الاقتصادي الأعلى كثمن معقول يجب دفعه لإعادة تنشيط المشاريع الخاصة وتحفيز“مُـنشئي الوظائف”.

كان الافتراض المركزي هو أن الأسواق ستحقق دائما نتائج أفضل مما تستطيع البرامج الحكومية تحقيقه.

ومع ذلك يتمثل الإجماع اليوم في أن هذا النهج فشل فشلا ذريعا.

لم يحدث شيء على النحو الذي تصوره أنصار النيوليبرالية، ما لم نحسب الزيادة الحادة في التفاوت في الثروة والدخل على مدار العقود الأربعة الأخيرة.

في حين يرى كثيرون من الأثرياء الذين يمتلكون أبواقا دعائية ضخمة في هذه السمة من سمات عصرنا الـمُـذَهَّـب الثاني علامة على النجاح، فإنني أخالفهم الرأي، وأظن أن أغلب الأمريكيين يشاركونني وجهة نظري.

أما عن السياسة الصناعية النشطة، فقد ولِدَت ميتة، لأن الحجة الرئيسية ضدها أثبتت كونها مقنعة إلى حد بعيد.

لم تكن الحجة أن الأسواق تنجح دائما في تصويب الأمور، أو أن الحكومات لم تنجح قط في الانخراط في سياسات صناعية داعمة للتنمية في الماضي.

بل على العكس من ذلك، كان الإجماع يدور حول افتراض مفاده أن“التدخلات” الحكومية لإنشاء وتمويل المدارس والبنوك والسكك الحديدية، وفرض النوع الصحيح من التعريفات الجمركية وغير ذلك من الحواجز المقامة لحماية“الصناعات الوليدة” الحقيقية، عملت على تمكين البلدان من اغتنام الفرص الاقتصادية التي تولدها التكنولوجيات الصناعية.

ولم يكن لأحد أن يزعم جادا أن الرخاء الذي حققته أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية كان نتيجة لسياسة عدم التدخل الشاملة.

كان الاستثناء الكبير هو سِـرب النعام في جامعة شيكاغو، الذي تجاهل أفراده عمدا الدور الذي اضطلعت به حكومة الولايات المتحدة منذ عام 1933 في توجيه ودعم الاستثمار، وتثبيت استقرار الطلب والأسواق، وتخصيص كميات هائلة من الموارد للبحث والتطوير العلمي والتكنولوجي.

ولكن لم يكن بوسعهم إلا أن يتظاهروا بأن الرخاء الأمريكي لم يكن مستندا إلى الدور الذي اضطلع به القطاع العام في خلق وتنظيم المعرفة العلمية والخبرة التكنولوجية، وفي رعاية مجتمعات المواهب الهندسية اللازمة لإنجاز العمل.

كلا، بل كانت الحجة الوحيدة المقنعة ضد السياسة الصناعية النشطة في ثمانينيات القرن العشرين (والوحيدة منذ ذلك الحين) هي أن أمريكا بعد سبعينيات القرن العشرين كانت تفتقر إلى قدرة الدولة على تنفيذها.

وكما كتب تشارلز ل. شولتز، الرئيس الأسبق لمجلس مستشاري البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية، في عدد خريف عام 1983 من مجلة The Brookings Review:

“لن يكون من المستحيل أن تختار الحكومة مُسبَقا توليفة صناعية رابحة فحسب، بل يكاد يكون من المؤكد أن محاولتها القيام بذلك من شأنها أن تتسبب في إحداث قدر عظيم من الضرر.

هناك مهام عديدة مهمة لا تستطيع سوى الحكومات الاضطلاع بها، ومع الجهد المستمر واليقظة، يصبح بوسعها القيام بهذه المهام على نحو مقبول.

لكن الشيء الوحيد الذي لا تستطيع أغلب الأنظمة السياسية الديمقراطية- وخاصة النظام الأمريكي- القيام به على نحو جيد على الإطلاق هو اتخاذ اختيارات حاسمة بين شركات أو بلديات أو مناطق بعينها، وتحديد أي منها سيزدهر وأي منها لن يزدهر بهدوء أعصاب.

بيد أن مثل هذه الاختيارات هي على وجه التحديد من ذلك النوع الذي يتعين اتخاذه- واتخاذه صراحة- لكي تصبح أي سياسة صناعية أكثر من مجرد إنفاق سياسي على المحسوبية والاسترضاء”.

كانت هذه الحجة مقنعة إلى حد كبير. كان التصور السائد في ذلك الوقت أن كثيرا من القرارات الحكومية لم تكن مدفوعة باعتبارات المصلحة العامة، بل بحقيقة مفادها، كما قالت عضو مجلس الشيوخ باربارا بوكسر ذات يوم، أن“الطائرة من طراز بي-2 تحمل رواتب ضخمة في ولايتي” (كانت تعني الشحنة المتفجرة).

وبدا أن عددا كبيرا من الوكالات التي كانت لتتولى المسؤولية عن إدارة وتوجيه التنمية الاقتصادية وقعت في قبضة المستثمرين، أو المديرين، أو احتكارات القِلة من نوع أو آخر.

كان إنشاء عدد كبير من البنايات الزجاجية والفولاذية في شارع“كيه” (صناعة جماعات الضغط في واشنطن) ممولا من قِـبَـل مجموعات مصالح كثيرة للغاية، ويعمل بها عدد كبير للغاية من المشرعين السابقين ومساعديهم.

فكيف إذن قد يكون تحليل التكاليف والفوائد التكنوقراطي لتحقيق المصلحة العامة أكثر من مجرد خدعة؟

ولكن الآن، أصبح لدى الولايات المتحدة ثلاثة أسباب مُفحِمة للرهان بكل شيء على السياسة الصناعية.

أولا، هناك الكارثة الوشيكة المتمثلة في الاحتباس الحراري الكوكبي الجامح، والتي تتطلب العمل على نطاق أكبر كثيرا مما دعا إليه آل جور قبل ما يقرب من نصف قرن من الزمن.

ثانيا، ثمة حاجة إلى إعادة توجيه الاقتصاد الأمريكي من التمويل الساحلي وحُـكم الأثرياء إلى رخاء الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة على مستوى البلاد.

وثالثا، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج عن شراكة“بلا حدود” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قبل فترة وجيزة من شن الأخير حربه الشاملة على أوكرانيا.

منذ ذلك الحين، بات من الواضح أننا نمر بمرحلة انتقالية جيوسياسية وجيواقتصادية تاريخية حيث، كما كتب آدم سميث في كتابه“ثروة الأمم”،“يشكل الدفاع قدرا أعظم كثيرا من الأهمية مقارنة بالتَرَف ورغد العيش”.

لهذه الأسباب، فإن السؤال الأكثر أهمية في السياسة الاقتصادية في حالة أمريكا اليوم ليس ما إذا كان ينبغي لنا أن نلاحق سياسة صناعية.

فنحن لا نملك ترف الاختيار.

السؤال إذن هو كالتالي: ماذا يمكننا أن نفعل لإثبات خطأ شولتز؟.

المصدر: بقلم: