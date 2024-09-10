Tuesday, 10 September 2024 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.6 مليون مواطن تقدموا لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى

9/10/2024 4:50:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق طرح 17 إعلاناً منذ يونيو 2014 لحجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى وتقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن.

وأضافت عبدالحميد، أن حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين تجاوز حتى الآن 74 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، والدعم النقدى 9.7 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة هل استفادت شركات العقارات من“مهرجان العلمين”؟ “الشمس للمقاولات” تنفذ وحدات فى“مزارين العلمين” بقيمة 365 مليون جنيه “مدن الكويتية” تطرح مشروعين فى العاصمة الإدارية باستثمارات 5 مليارات جنيه

وأوضحت أن متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد بلغ 16.6 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 126 ألف جنيه، ومتوسط المقدم المسدد من المواطن، 43 ألف جنيه، ومتوسط سعر الوحدة السكنية، 185 ألف جنيه، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 41 عاماً، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2552 جنيهاً، ومتوسط الدخل الشهرى للأسرة المستفيدة، 2893 جنيهاً.

فيما بلغ متوسط خدمة الرد على مكالمات العملاء 87.5% (12.5 مليون مكالمة واردة منذ عام 2015)، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76%، ومن الإناث 24%، ومن القطاع الخاص 48%، ومن المهن الحرة 22%، ومن القطاع الحكومى 29%، ومن أصحاب المعاشات 1%، ومن فئة المتزوج ويعول، 56%، ومن فئة المتزوج 16%، ومن فئة الأعزب، 22%، ومن فئة الأرمل، 2%، ومن فئة المطلق 4%.

يذكر أنه تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” – محور منخفضى الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق العاصمة – أسوان الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – بدر – 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” – محور متوسطى الدخل.

MENAFN10092024000202011048ID1108655903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث