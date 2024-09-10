1.6 مليون مواطن تقدموا لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق
الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق طرح 17 إعلاناً منذ يونيو 2014 لحجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى وتقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن.
وأضافت عبدالحميد، أن حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين تجاوز حتى الآن 74 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، والدعم النقدى 9.7 مليار جنيه.
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وأوضحت أن متوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد بلغ 16.6 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد، 126 ألف جنيه، ومتوسط المقدم المسدد من المواطن، 43 ألف جنيه، ومتوسط سعر الوحدة السكنية، 185 ألف جنيه، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 41 عاماً، ومتوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين، 2552 جنيهاً، ومتوسط الدخل الشهرى للأسرة المستفيدة، 2893 جنيهاً.
فيما بلغ متوسط خدمة الرد على مكالمات العملاء 87.5% (12.5 مليون مكالمة واردة منذ عام 2015)، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور 76%، ومن الإناث 24%، ومن القطاع الخاص 48%، ومن المهن الحرة 22%، ومن القطاع الحكومى 29%، ومن أصحاب المعاشات 1%، ومن فئة المتزوج ويعول، 56%، ومن فئة المتزوج 16%، ومن فئة الأعزب، 22%، ومن فئة الأرمل، 2%، ومن فئة المطلق 4%.
يذكر أنه تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” – محور منخفضى الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق العاصمة – أسوان الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – بدر – 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجارٍ تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين” – محور متوسطى الدخل.
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