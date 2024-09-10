واشنطن: متظاهرون يطالبون بتحقيق مستقل في ظروف مقتل الناشطة عائشة-نور إيجي

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN- شارك مئات المتظاهرين بمسيرة حاشدة في مدينة سياتل بولاية واشنطن، لمطالبة الحكومة الأميركية بإجراء تحقيق مستقل في ظروف مقتل المتضامنة والناشطة الأميركية من أصول تركية، عائشة-نور إيجي.

وأصيب إيجي (26 عاما) برصاص جنود الاحتلال، خلال مشاركتها الجمعة الماضية، في تظاهرة أسبوعية ضد الاستيطان في بلدة بيتا، جنوب نابلس، ونقلت إلى المستشفى بحالة خطيرة، ولاحقا أعلن الأطباء استشهادها متأثرة بجروحها.

ودعا المتظاهرون، الذين تجمعوا في منطقة "ويستليك بارك"، إدارة الرئيس جو بايدن، بوقف دعم دولة الاحتلال بالأسلحة والقنابل، لمواصلتها ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد مقتل الناشطة إيجي المقيمة في سياتل واحد أبرز المشاركين في تظاهرات الطلبة في جامعة واشنطن خلال احتجاجات الجامعات الأميركية على استمرار الحرب في غزة والمطالبة بقطع العلاقات وسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال.

وشدد النشطاء على ضرورة تحقيق العدالة للناشطة إيجي ولشهداء الشعب الفلسطيني كافة، الذين تجاوز عددهم 40 ألفا منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، ووقف فوري لإطلاق النار وإنهاء المجازر الدموية في غزة.