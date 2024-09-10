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هيئة الأسرى: ظروف اعتقالية صعبة يعيشها معتقلو جلبوع

9/10/2024 4:36:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقلين في سجن "جلبوع" يعيشون ظروفا صعبة، بسبب إجراءات إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وأشارت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من إجراءاتها التنكيلية بحق المعتقلين منذ بدء العدوان على قطاع غزة، إذ يمارس التعذيب والضرب بأبشع صوره، نتج عنه استشهاد العشرات من المعتقلين.

وقال المعتقل
ناصر الشاويش المحكوم بالسجن المؤبد 4 مرات نقلا عن محاميه، إنه تم مصادر كافة ممتلكات المعتقلين الشخصية والعامة، ولم يراعوا المرضى وكبار السن، وحولوا غرف الأقسام الى زنازين، ممنوعين من الفورة والتدخين، ولا يملكون الملابس ولا الأغطية، كما حرموا من ماكينة الحلاقة ومقص الأظافر ومواد التنظيف، فيما يفرض عليهم شتى أنواع العقوبات والغرامات.

وأضاف، أن معاناة المعتقلين المرضى في السجن تتفاقم، إذ لا يوجد هناك أي رعاية صحية، ولا يتم التعامل مع الحالات المرضية بجدية، وما يقدم لهم بعض المسكنات فقط، التي لا غرض لها سوى تهيئة البيئة المناسبة لهذه الأمراض للنمو والانتشار، وزيادة الأوجاع والآلام، التي أصبحت ترافق الأسرى على مدار الساعة.

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