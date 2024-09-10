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(محدث) الاحتلال يأخذ مقاسات منزلين في نابلس تمهيدا لهدمهما ويعتقل مواطنة

9/10/2024 4:36:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مقاسات منزلين في مدينة نابلس تمهيدا لهدمهما.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي الشهيد جعفر منى قرب جامع السلام، والمعتقل عمير سلامة في شارع المريج، وأخذت قياساتهما بعد أن أجرت عمليات حفر فيهما.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال اعتقل المواطنة تهاني مسعود منى والدة الشهيد جعفر منى.

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