(محدث) الاحتلال يأخذ مقاسات منزلين في نابلس تمهيدا لهدمهما ويعتقل مواطنة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN- أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مقاسات منزلين في مدينة نابلس تمهيدا لهدمهما.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي الشهيد جعفر منى قرب جامع السلام، والمعتقل عمير سلامة في شارع المريج، وأخذت قياساتهما بعد أن أجرت عمليات حفر فيهما.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال اعتقل المواطنة تهاني مسعود منى والدة الشهيد جعفر منى.
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