الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية
التاريخ
9/10/2024 4:36:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية/PNN- اعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حركة تنقل المواطنين، شرق قلقيلية.
وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية الفندق، الذي يربطها بالشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس، واحتجزت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم.
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