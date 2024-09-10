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الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية

9/10/2024 4:36:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- اعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حركة تنقل المواطنين، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية ، إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية الفندق، الذي يربطها بالشارع الرئيسي قلقيلية-نابلس، واحتجزت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما أدى إلى عرقلة تنقلهم.

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