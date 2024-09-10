حالة الطقس: أجواء حارة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة

والبحر خفيف

ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح

شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.