Tuesday, 10 September 2024 02:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حالة الطقس: أجواء حارة

9/10/2024 4:36:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة
والبحر خفيف
ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح
شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

MENAFN10092024000205011050ID1108655876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث