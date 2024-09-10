إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين بالاتجاهين

إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين بالاتجاهين
التاريخ
9/10/2024 4:36:16 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا/PNN- أعيد، صباح اليوم الثلاثاء، فتح معبر الكرامة أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.
وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن المعبر يشهد حركة نشطة للمسافرين بعد إغلاقه لمدة يومين.
وأشارت إلى أن المعبر سيكون متاحا لحركة المسافرين فقط، وسيبقى مغلقا أمام دخول الشاحنات التجارية.
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