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إعادة فتح معبر الكرامة أمام المسافرين بالاتجاهين

9/10/2024 4:36:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- أعيد، صباح اليوم الثلاثاء، فتح معبر الكرامة أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن المعبر يشهد حركة نشطة للمسافرين بعد إغلاقه لمدة يومين.

وأشارت إلى أن المعبر سيكون متاحا لحركة المسافرين فقط، وسيبقى مغلقا أمام دخول الشاحنات التجارية.

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