1.8 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من جامعة باديا فى أكتوبر الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد الرشيدى، العضو المنتدب لشركة“تعليم لخدمات الإدارة”، رئيس مجلس أمناء“جامعة باديا“، إن إجمالى استثمارات المرحلة الأولى من مشروع جامعة“باديا” بمدينة أكتوبر الجديدة يصل إلى 1.8 مليار جنيه.

وأضاف الرشيدى لـ”البورصة”، أن المرحلة الأولى من جامعة“باديا” تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، فيما يصل إجمالى مساحة الجامعة إلى 167 ألف متر مربع.

موضوعات900 مليون جنيه ميزانية“السادات” العام المالى الجارى 830 ألف دولار حصيلة“السويس الجديدة” من تخصيص الأراضى بالدولار 15 مشروعًا عقاريًا محفظة“إتقان للاستشارات” باستثمارات 50 مليار جنيه

وأوضح أن جامعة“باديا” تضم 5 كليات حتى الآن، منها كلية الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والحاسبات وعلوم البيانات، والإدارة والاقتصاد التطبيقى.

وقال الرشيدى، إنه من المستهدف أن تضم الجامعة 7 كليات خلال الفترة القادمة بعد إضافة كلية الهندسة، وكلية الفنون التطبيقية، ومستشفى جامعى، على أن تخدم الجامعة 12 ألف طالب.

وأضاف أنه تم الانتهاء من استخراج كافة تراخيص جامعة“ممفيس” بعد الحصول على القرار الجمهورى، لتكون بذلك ثالث المؤسسات التعليمية التابعة للشركة.

وأشار إلى أن“ممفيس” جامعة خاصة مصرية بمنطقة شرق القاهرة، تقام بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة إجمالية 80 ألف متر مربع.

وتخطط شركة“تعليم” لإطلاق جامعة“ممفيس” فى شهر سبتمبر 2025، لتضم كليات الطب، والهندسة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد.

وتمتلك“تعليم” حصة تبلغ 32% من رأسمال جامعة“ممفيس” مع الحق الكامل للإدارة المالية والتشغيلية، بالإضافة إلى حق زيادة حصتها لتصل إلى 51% بعد انتهاء أول عام دراسى.

وأوضح الرشيدى، أن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة بعدد من المناطق أبرزها منطقة الدلتا ومحافظة الأسكندرية، ضمن خطتها للتوسع وزيادة حجم أعمالها بالنشاط التعليمى فى مصر.