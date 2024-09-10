1.8 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من جامعة باديا فى أكتوبر الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمد الرشيدى، العضو المنتدب لشركة“تعليم لخدمات الإدارة”، رئيس مجلس أمناء“جامعة باديا“، إن إجمالى استثمارات المرحلة الأولى من مشروع جامعة“باديا” بمدينة أكتوبر الجديدة يصل إلى 1.8 مليار جنيه.
وأضاف الرشيدى لـ”البورصة”، أن المرحلة الأولى من جامعة“باديا” تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، فيما يصل إجمالى مساحة الجامعة إلى 167 ألف متر مربع.
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وأوضح أن جامعة“باديا” تضم 5 كليات حتى الآن، منها كلية الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والحاسبات وعلوم البيانات، والإدارة والاقتصاد التطبيقى.
وقال الرشيدى، إنه من المستهدف أن تضم الجامعة 7 كليات خلال الفترة القادمة بعد إضافة كلية الهندسة، وكلية الفنون التطبيقية، ومستشفى جامعى، على أن تخدم الجامعة 12 ألف طالب.
وأضاف أنه تم الانتهاء من استخراج كافة تراخيص جامعة“ممفيس” بعد الحصول على القرار الجمهورى، لتكون بذلك ثالث المؤسسات التعليمية التابعة للشركة.
وأشار إلى أن“ممفيس” جامعة خاصة مصرية بمنطقة شرق القاهرة، تقام بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة إجمالية 80 ألف متر مربع.
وتخطط شركة“تعليم” لإطلاق جامعة“ممفيس” فى شهر سبتمبر 2025، لتضم كليات الطب، والهندسة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد.
وتمتلك“تعليم” حصة تبلغ 32% من رأسمال جامعة“ممفيس” مع الحق الكامل للإدارة المالية والتشغيلية، بالإضافة إلى حق زيادة حصتها لتصل إلى 51% بعد انتهاء أول عام دراسى.
وأوضح الرشيدى، أن الشركة تدرس عددًا من الفرص الاستثمارية الجديدة بعدد من المناطق أبرزها منطقة الدلتا ومحافظة الأسكندرية، ضمن خطتها للتوسع وزيادة حجم أعمالها بالنشاط التعليمى فى مصر.
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