صحة أبوظبي تحدد طريقين للحصول على الإعفاء من غرامات التأمين الصحي

حددت "هيئة الصحة – أبوظبي" طريقين للحصول والاستفادة من قرار إعفاء المخالفين المتقدمين بطلبات تعديل أوضاعهم من غرامات الضمان الصحي، والذي يأتي لدعم حملة "إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات"، التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتسوية أوضاع المخالفين، في الأول من سبتمبر الحالي ولمدة شهرين.

وأكدت الهيئة أن الآلية الأولى المعتمدة، تتمثل في تقديم المستفيد بطلب عبر الأنظمة الالكترونية أو مكاتب الطباعة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتصحيح وضعه بالدولة، على أن يتم فور قبول الطلب اخطار "هيئة الصحة – أبوظبي" بقرار الموافقة، لتتولى بعد ذلك الهيئة وبشكل إلكتروني إخطار شركات التامين العاملة بالدولة، بمنح المستفيد الإعفاء من غرامات الضمان الصحي.

أما بخصوص الأشخاص الحاملين والحاصلين على إقامة سارية ولديهم غرامات مالية صدرت في حقهم نظراً لعدم تجديد بطاقات الضمان الصحي، فعليهم التوجه مباشرة إلى مقار شركات التأمين المرخصة للعمل في مجال التأمين الصحي، والتقديم واستصدار بطاقات تأمين جديدة، من دون سداد أي غرامات مالية.

وبينت هيئة الصحة – أبوظبي، بأنه وبموجب قرار الاعفاء، فقد تم ادخال تحديثات في ملف بيانات المستفيد، تمثلت في إزالة الإجراءات المتعلقة، بربط عملية اصدار وتجديد بطاقات الضمان الصحي، بدفع الغرامات المترتبة عليها.

وأوضحت بأن الآلية المعمول بها حالياً، سمحت للمستفيد بالوصول مباشرة إلى خدمات اصدار وتجديد البطاقات الصحية، بشكل فوري ودفع رسوم اصدار البطاقة التي يتم تحديدها من قبل شركات التأمين العاملة وبالتالي استلام بطاقة التأمين والاستفادة من حزمة الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها.

وأهابت دائرة الصحة – أبوظبي، بكافة المخالفين الاستفادة من فترة الإعفاء للحصول على الموافقة وتجديد أو استخراج وثيقة الضمان الصحي وذلك في إطار حرصها على توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في أبوظبي، مشيرة في الوقت نفسه بأن الهدف من الخطوة هو ضمان توفير كافة أنواع الخدمات للمقيمين في إمارة أبوظبي، بما فيها سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية وخدمات المستشفيات.