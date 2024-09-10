الأردن.. بدء التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد

فتحت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الأردن أبوابها، عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين في أولى مراحل الانتخابات النيابية العشرين

التي تُعد علامة فارقة في تاريخ المملكة مع دخولها مئويتها الثانية.

ويحق ان يشارك في هذه الانتخابات نحو 5115219 أردنيا وأردنية مسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في الأردن ما يعكس اهتمامهم بالمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويبلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز، التي تشمل 18 دائرة انتخابية، 1649 مركزًا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق وفرز، فيما جرى تجهيز 95 مركزًا من إجمالي المراكز لتكون مناسبة لذوي الإعاقة.

وقسم نظام الدوائر الانتخابية، المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية، يحصل المرشحون فيها على 97 مقعدا، فيما تتنافس القوائم المترشحة ضمن دائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة على 41 مقعدا، ليصبح مجموع مقاعد البرلمان المُقبل 138 مقعدا. ويتنافس على مقاعد القائمة العامة، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين يتنافس على مقاعد الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

وتُغلق صناديق الاقتراع عند تمام الساعة السابعة مساءً، دون أي تمديد، وفقَا لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، على أن يتم بدء الفرز فور إغلاق الصناديق، فيما يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة بعد إغلاق الصناديق.

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