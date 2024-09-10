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الذهب يتراجع قبيل صدور بيانات تضخم أمريكية

9/10/2024 3:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون أرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي قد تقدم تلميحات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2503.09 دولارات للأوقية (الأونصة). فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2532.20 دولارا.

وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوع مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتجه تركيز السوق نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتصدر غدا الأربعاء وقراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2‭ ‬ بالمئة على أساس شهري في أغسطس ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، دون تغيير عن يوليو .


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