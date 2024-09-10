الذهب يتراجع قبيل صدور بيانات تضخم أمريكية

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار، بينما يترقب المتعاملون أرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة والتي قد تقدم تلميحات بشأن حجم خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.
بحلول الساعة 0301 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2503.09 دولارات للأوقية (الأونصة). فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2532.20 دولارا.
وبلغ الدولار أعلى مستوى في أسبوع مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ويتجه تركيز السوق نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتصدر غدا الأربعاء وقراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة على أساس شهري في أغسطس ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز، دون تغيير عن يوليو .
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