26 مركز اقتراع تفتح أبوابها لأهالي العقبة

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- Khaberni) خبرني - بدأت عملية الاقتراع في مدينة العقبة من خلال توافد الناخبين والناخبات لاختيار من سيمثلهم في مجلس النواب العشرين وذلك بعد فتح الصناديق في جميع مراكز الاقتراع في العقبة من قبل كوادر الهيئة المستقلة للانتخابات.
ويبلغ عدد مركز اقتراع في العقبة 26 مركزا تضم 125 صندوقا من ضمنها 3 مراكز اقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة حتي يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات النيابية لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب العشرين، وذلك وفق صحيفة الغد..
وينافس في دائرة العقبة الانتخابية التي خصص لها مقعدي تنافس ومقعد للمرأة 26 مرشحا ومترشحة تضم 9 قوائم انتخابية.
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