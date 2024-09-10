26 مركز اقتراع تفتح أبوابها لأهالي العقبة

MENAFN - Khaberni) خبرني - بدأت عملية الاقتراع في مدينة العقبة من خلال توافد الناخبين والناخبات لاختيار من سيمثلهم في مجلس النواب العشرين وذلك بعد فتح الصناديق في جميع مراكز الاقتراع في العقبة من قبل كوادر الهيئة المستقلة للانتخابات.

ويبلغ عدد مركز في العقبة 26 مركزا تضم 125 صندوقا من ضمنها 3 مراكز اقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة حتي يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات النيابية لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب العشرين، وذلك وفق صحيفة الغد..

وينافس في دائرة العقبة الانتخابية التي خصص لها مقعدي تنافس ومقعد للمرأة 26 مرشحا ومترشحة تضم 9 قوائم انتخابية.