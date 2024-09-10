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لا تأخير بفتح صناديق الاقتراع في الأردن

9/10/2024 2:26:28 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -أكد محمد الرواشدة الناطق الإعلامي باسم المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، أن لا تأخير بفتح صناديق الاقتراع في أي مركز انتخابي بمحافظات المملكة كافة.

وأضاف أن صناديق الاقتراع في مراكز المملكة كافة فتحت عند الساعة السابعة صباحاً وجرى تفقدها وتفحصها أمام المندوبين ووسائل الإعلام.

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