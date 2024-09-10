لا تأخير بفتح صناديق الاقتراع في الأردن

لا تأخير بفتح صناديق الاقتراع في الأردن
التاريخ
9/10/2024 2:26:28 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -أكد محمد الرواشدة الناطق الإعلامي باسم المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، أن لا تأخير بفتح صناديق الاقتراع في أي مركز انتخابي بمحافظات المملكة كافة.
وأضاف أن صناديق الاقتراع في مراكز المملكة كافة فتحت عند الساعة السابعة صباحاً وجرى تفقدها وتفحصها أمام المندوبين ووسائل الإعلام.
MENAFN10092024000151011027ID1108655528
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.