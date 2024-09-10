%2.83 نسبة الاقتراع للانتخابات النيابية مع نهاية الساعة الثانية

MENAFN - Khaberni) خبرني -بلغت نسبة الاقتراع حتى نهاية الساعة الثانية من بدء فتح صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين 2.83%.





وبلغ عدد المقترعين لغاية الساعة التاسعة صباحا بلغ 143.824 ناخبا وناخبة في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى محافظات المملكة.





وبلغت نسبة الاقتراع للذكور في المملكة 3.91%، تتمثل في 93.512 ناخبا وناخبة في جميع المحافظات.





كما بلغت نسبة الاقتراع للإناث في المملكة 1.87%، تتمثل في 50.312 ناخبا وناخبة على مستوى جميع محافظات المملكة.





وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، الثلاثاء، إنه خلال الساعة الأولى من الاقتراع، الذي بدأ عند الساعة السابعة صباحا، أدلى 58800 ناخب وناخبة بأصواتهم في جميع الدوائر الانتخابية، منهم 6800 من كوادر لجان الانتخاب، التي حرصت الهيئة على تسكينهم في مواقع تتيح لهم ممارسة حقهم الدستوري.





وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي للانتخابات النيابية 2024، في مدينة الحسين الرياضية، أن الهيئة لم تسجل حدوث أي تأخير في فتح صناديق الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية في جميع محافظات المملكة.





وفُتحت، الثلاثاء، صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين، في انتخابات تهيمن عليها الأحزاب لأول مرة في تاريخ الأردن وتتزامن مع عام اليوبيل الفضي.





وتجمع الانتخابات بين دوائر محلية ستفرز 97 نائبا، ودائرة عامة ستحمل للبرلمان 41 نائبا منتخبين على أساس حزبي. في انتخابات تهيمن عليها الأحزاب للمرة الأولى بعد رحلة تحديث سياسي عبرها الأردن مع دخول الدولة مئويتها الثانية.









وبدأت الانتخابات عند الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء، إذ يتوجه الأردنيون والأردنيات، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية في الأردن إلى الصناديق لاختيار ممثليهم.





وتُغلق صناديق الاقتراع عند تمام الساعة السابعة مساءً، بدون أي تمديد، وفقَا لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، على أن يتم بدء الفرز فور إغلاق الصناديق، فيما يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة بعد إغلاق الصناديق.





وتجرى الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يحق لأكثر من 5 ملايين أردني وأردنية الانتخاب.





وترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.





وتضطلع الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية.