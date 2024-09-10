انطلاق ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي



انطلقت صباح اليوم، أعمال الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك تحت شعار“ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل”.

يشارك في الملتقى، عدد من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين، لبحث سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، عبر تأسيس المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز