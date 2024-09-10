انطلاق ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلقت صباح اليوم، أعمال ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك تحت شعار“ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل”.
يشارك في الملتقى، عدد من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين، لبحث سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، عبر تأسيس المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية.
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