ارتفاع حصيلة الإعصار ياغي في فيتنام إلى 63 قتيلا و40 مفقودا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "ياغي" الذي اجتاح فيتنام إلى 63 قتيلا و40 مفقودا و752 جريحا، وفق ما أعلنته الحكومة الفيتنامية، اليوم“الثلاثاء”.
ويعد ياغي، الذي دخل فيتنام صباح“السبت” الماضي قرب هايفونغ قبل أن يضعف مساء "الأحد"، وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية أقوى إعصار يضرب شمال البلاد منذ 30 عاما.
وتسبّب الإعصار في انهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وقد تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كم في الساعة.
ووصل منسوب مياه الفيضانات، صباح اليوم الثلاثاء، في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد، فيما تم إجلاء سكّان بسبب الفيضانات في العاصمة هانوي.
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