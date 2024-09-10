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ارتفاع حصيلة الإعصار ياغي في فيتنام إلى 63 قتيلا و40 مفقودا

9/10/2024 2:26:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "ياغي" الذي اجتاح فيتنام إلى 63 قتيلا و40 مفقودا و752 جريحا، وفق ما أعلنته الحكومة الفيتنامية، اليوم“الثلاثاء”.

ويعد ياغي، الذي دخل فيتنام صباح“السبت” الماضي قرب هايفونغ قبل أن يضعف مساء "الأحد"، وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية أقوى إعصار يضرب شمال البلاد منذ 30 عاما.

وتسبّب الإعصار في انهيار جسور وإلحاق أضرار بمصانع واقتلاع أسطح منازل والعديد من الأشجار، وقد تجاوزت سرعة الرياح المصاحبة له 149 كم في الساعة.

ووصل منسوب مياه الفيضانات، صباح اليوم الثلاثاء، في بعض أنحاء مدينتي ين باي وتاي نغوين إلى أسطح المنازل المكونة من طابق واحد، فيما تم إجلاء سكّان بسبب الفيضانات في العاصمة هانوي.

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