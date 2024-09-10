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روسيا تعلن اعتراض 144 طائرة مسيّرة أوكرانية ليلاً

9/10/2024 2:26:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء اعتراض 144 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بينها 20 فوق منطقة موسكو حيث أبلغت السلطات المحلية عن مقتل امرأة.

وقالت الوزارة "تم اعتراض 72 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك و20 فوق منطقة موسكو و14 فوق منطقة كورسك و13 فوق منطقة تولا، وثماني فوق منطقة بيلغورود وسبع فوق منطقة كالوغا وخمس فوق منطقة فورونيج، وأربع فوق منطقة ليبيتسك وواحدة على منطقة أوريل".

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