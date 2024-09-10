أوكرانيا تعلن إسقاط 38 طائرة مسيرة روسية خلال الليل



قالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء إنها أسقطت 38 طائرة مسيرة من أصل 46 أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية أن روسيا استخدمت أيضا صاروخين في الهجوم.

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