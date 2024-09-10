أوكرانيا تعلن إسقاط 38 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أوكرانيا تعلن إسقاط 38 طائرة مسيرة روسية خلال الليل
التاريخ
9/10/2024 2:26:24 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على تطبيق تيليجرام اليوم الثلاثاء إنها أسقطت 38 طائرة مسيرة من أصل 46 أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.
وذكرت القوات الجوية أن روسيا استخدمت أيضا صاروخين في الهجوم.
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