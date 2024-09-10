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شاي الماتشا يوفر فوائد خاصة لكبار السن

9/10/2024 2:17:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -قيّم باحثون من اليابان الفوائد المعرفية المحتملة لشاي الماتشا الأخضر (الشاي الأخضر المطحون) لكبار السن، وجاءت النتائج بفوائد مفاجئة، منها أنه يحسّن النوم لدى هذه الفئة العمرية.


ووفق "مديكال نيوز توداي"، وجد البحث أن تناول شاي الماتشا يساعد في الإدراك الاجتماعي الجيد، وهو عامل يكبح تطوّر الخرف.


وأجرى الدراسة باحثون في معهد البحوثن الطبية الحيوية في تسوكوبا، من خلال مراقبة 99 شخصاً يعانون من تدهور إدراكي خفيف، أعمارهم بين 5 و80 عاماً، لمدة 12 شهراً.


وتناولت مجموعة الماتشا غرامين من الشاي الأخضر عبر كبسولة يومياً، بينما تناولت مجموعة الدواء الوهمي كبسولة مع نشا الذرة.


وعلى الرغم من النتائج لم توافق توقعات الباحثين، الذين كانوا يأملون أن يوفر شاي الماتشا تحسينات للذاكرة، إلا أن ما وجدوا كان مفاجئاً على نحو جيد.


ويحتوي شاي الماتشا الأخضر على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين سي وإي والمغنيسيوم والبوتاسيوم.


كما يحتوي الماتشا أيضاً على مركبات نشطة بيولوجياً، مثل الثيانين والكاتيكين، تقمع الالتهاب وتحمي خلايا الجسم والدماغ من التلف.

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