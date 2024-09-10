7 فوائد لتناول الشوكولا الداكنة بانتظام

MENAFN - Khaberni) خبرني -الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو هي واحدة من أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي يمكن تناولها. فهي توفر معادن أساسية وتحمي من أمراض القلب.





وبحسب "ستادي فايندز"، الاعتدال في تناول الشوكولا عامل مساعد على جني فوائدها الـ 7، وهي:





1- غنية بمغذيات أساسية، مثل: الألياف، والحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والفوسفور، والزنك، والسيلينيوم.





2- مصدر قوي لمضادات الأكسدة، التي تقلل تلف الخلايا وتبطيء الشيخوخة.





3- ترفع مستوى الكوليسترول الحميد وتحمي الكوليسترول الضار من الأكسدة وإتلاف الشرايين.





4- قد تخفض ضغط الدم، بحسب دراسات وجدت تأثيرات خفيفة على قراءة الضغط، وفوائد في تسحين تدفق الدم.





5- قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل خفض الكوليسترول والضغط وتقليل الأكسدة. وقد وجدت دراسة أن أكل الشوكولا الداكنة بشكل متكرر قلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 9%، ووجدت دراسة أخرى أن تناول 45 غراماً في الأسبوع يقلل الخطر بنسبة 11%.





6- تحمي البشرة من الشمس، بفضل مضادات الأكسدة وخاصة الفلافانول.





7- قد تحسن وظائف المخ. فقد أظهرت دراسات أن تناول الكاكاو الغني بالفلافانول يمكن أن يحسن تدفق الدم إلى المخ لدى الشباب. وقد يفسر هذا سبب تأثير التناول اليومي للكاكاو على تحسين الانتباه والتعلم اللفظي والذاكرة.

