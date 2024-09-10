مصر..صبي ينتحر شنقاً بسبب تعنيف من والده

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -انتحر صبي مصري، 13 عاماً، بشنق نفسه في غرفته بالمنزل.
وقالت شقيقته في تصريحات لـ "القاهرة 24" إنها كانت شاهدة العيان على ضرب أبيها لشقيقها إسلام بسبب
100 جنيه.
وحسب شقيقته، كان إسلام يعمل ويعطي ما يجنيه لوالده، وهذه المرة وقع خلاف بين الطرفين أسفر عن ضرب الأب لابنه بشدة، فدخل الطفل غرفته وشنق نفسه"
وأضافت "أبويا كان بيضربني كتير أنا وأخواتي.. وساعتها لما جيت أدافع عن إسلام هددني وقال لي ابعدي مالكيش دعوة، وهو ضرب إسلام وكسر عليه كرسي".
وتابعت "دخلت بنت عمي على إسلام ووجدته شانقاً نفسه بحبل في المروحة، بعدما ضربه والدي".
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