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مصر..صبي ينتحر شنقاً بسبب تعنيف من والده

9/10/2024 2:17:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -انتحر صبي مصري، 13 عاماً، بشنق نفسه في غرفته بالمنزل.


وقالت شقيقته في تصريحات لـ "القاهرة 24" إنها كانت شاهدة العيان على ضرب أبيها لشقيقها إسلام بسبب
100 جنيه.

وحسب شقيقته، كان إسلام يعمل ويعطي ما يجنيه لوالده، وهذه المرة وقع خلاف بين الطرفين أسفر عن ضرب الأب لابنه بشدة، فدخل الطفل غرفته وشنق نفسه"

وأضافت "أبويا كان بيضربني كتير أنا وأخواتي.. وساعتها لما جيت أدافع عن إسلام هددني وقال لي ابعدي مالكيش دعوة، وهو ضرب إسلام وكسر عليه كرسي".

وتابعت "دخلت بنت عمي على إسلام ووجدته شانقاً نفسه بحبل في المروحة، بعدما ضربه والدي".

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