40 قتيلاً و60 جريحاً بغارات جوية إسرائيلية على منطقة إنسانية في خان يونس

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة

أنّ ما لا يقلّ عن 40 قتيلا و60 جريحا سقطوا فجر الثلاثاء في غارات جوية استهدفت منطقة إنسانية في خان يونس جنوبي القطاع، في ضربة قال الجيش الإسرائيلي إنّه استهدف فيها مركز قيادة لحماس التي نفت أي وجود لمقاتليها في المنطقة.

وقال محمد المغير، المسؤول في الدفاع المدني لفرانس برس إنّ "40 شهيدا و60 مصابا تم انتشالهم ونقلهم" إلى المستشفيات القريبة، في حين قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ مقاتلاته "قامت بمهاجمة عدد من المسلحين البارزين في حماس الذين كانوا يعملون داخل مجمّع للقيادة والسيطرة مموّه في منطقة إنسانية في خان يونس".

ونفت حماس وجود مسلحين في المنطقة التي استهدفتها غارة إسرائيلية في منطقة المواصي بخان يونس وأسفرت عن مقتل العشرات داخل خيام النازحين.

وقالت حماس في بيان "نؤكد أن ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذب مفضوح يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة، وقد أكدت المقاومة مرارا نفيها وجود أي من عناصرها بين التجمعات المدنية أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية".

وأضافت "هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ في منطقة كان جيش الاحتلال أعلنها آمنة هو تأكيد على مضي حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني... وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان على شعبنا".