الداخلية طبقت اليوم خصم النقاط المرورية الـ 4 للسائقين الملتزمين بحملة يوم بلا حوادث

طبقت وزارة الداخلية ممثلة في إدارات المرور على مستوى الدولة، صباح اليوم (الثلاثاء) إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 المرتبط بالحملة الوطنية التوعوية "يوم بلا حوادث" التي تم تنفيذها بتاريخ 26 أغسطس الماضي.

وتسلم المستفيدين في تمام الساعة الواحدة من منتصف الليل، رسائل نصية SMS على هواتفهم المتحركة، تثمن التزام المستفيدين من الحملة ومشاركتهم الفعالة في إنجاح جهود ومبادرات الحملة، والتي اثمرت عن مكافئتهم بخصم النقاط المرورية الـ 4.

وكانت وزارة الداخلية قد اشترطت على السائقين، ضمن مبادرة "يوم بلا حوادث" التي اطلقتها في أغسطس الماضي، للاستفادة من خصم أربع نقاط مرورية سوداء، التوقيع على تعهد خاص.

ودعت الوزارة مواطني ومقيمي الدولة للمشاركة في المبادرة من خلال الإقرار والتعهد بستة بنود هي: ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، إعطاء المشاة الأولوية عند عبور الطريق، ربط حزام الأمان أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة للطريق، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.

وبحسب الإجراءات الخاصة بالحملة فإنه تم إلغاء أربع نقاط سوداء المسجلة على رخصة القيادة على قائدي المركبات الملتزمين الذين لم يقوموا بارتكاب أي مخالفات بتاريخ 26 أغسطس الماضي.

ويأتي أطلاق وزارة الداخلية، الحملة الوطنية التوعوية "يوم بلا حوادث" تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مستهدفة من ذلك أن يكون أول يوم في العام الدراسي بلا حوادث مرورية.