البيت الأبيض ينتقد مقترح الجمهوريين لتمويل الحكومة الفيدرالية مؤقتا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 9 - 9 (كونا) -- انتقد البيت الأبيض اليوم الاثنين "بشدة" مقترحا قدمه الجمهوريون في مجلس النواب قبل أيام لتمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت لتفادي إغلاق حكومي
في غضون أسابيع.
وقال البيت الأبيض في بيان له "بدلا من العمل المشترك للقيام بمهمتهم الأساسية وتقديم الخدمات للشعب الأمريكي من خلال الحفاظ على إبقاء الحكومة مفتوحة وتوفير التمويل الطارئ للكوارث يقوم الجمهوريون في مجلس النواب بإضاعة الوقت مرة أخرى بسياسات متطرفة".
وأوضح أن مقترح الجمهوريين "يعني تخليهم عن مسؤوليتهم تجاه الشعب الأمريكي ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تآكل دفاعنا الوطني وعرقلة جهودنا للتفوق على الصين وإخفاقنا في مساعدة المحاربين القدامى وكبار السن والتخلي عن المجتمعات المتضررة من الكوارث".
وأكد أنه تم طرح مقترحات للسنة المالية 2025 "تعالج الاحتياجات الملحة لوزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي وغيرها من الوكالات الفيدرالية التي لن تكون لديها أموال كافية".
وينتهي تمويل الحكومة الفيدرالية مع نهاية الشهر الجاري ويمكن للكونغرس توفير تمويل كامل يغطي السنة المالية كلها أو تقديم تمويل مؤقت ريثما يتم تسوية الخلافات العالقة بين المشرعين.
وتؤدي خلافات الحزبين في الكونغرس حول تمويل الحكومة الفيدرالية أحيانا إلى ما يسمى بـ"الإغلاق الحكومي" وهو عدم توفر التمويل للحكومة أو بعض الوكالات الحكومية ما يهدد بتعطيل قطاعاتها. (النهاية)
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