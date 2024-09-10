Tuesday, 10 September 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيت الأبيض ينتقد مقترح الجمهوريين لتمويل الحكومة الفيدرالية مؤقتا

9/10/2024 12:16:21 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 9 (كونا) -- انتقد البيت الأبيض اليوم الاثنين "بشدة" مقترحا قدمه الجمهوريون في مجلس النواب قبل أيام لتمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت لتفادي إغلاق حكومي في غضون أسابيع.
وقال البيت الأبيض في بيان له "بدلا من العمل المشترك للقيام بمهمتهم الأساسية وتقديم الخدمات للشعب الأمريكي من خلال الحفاظ على إبقاء الحكومة مفتوحة وتوفير التمويل الطارئ للكوارث يقوم الجمهوريون في مجلس النواب بإضاعة الوقت مرة أخرى بسياسات متطرفة".
وأوضح أن مقترح الجمهوريين "يعني تخليهم عن مسؤوليتهم تجاه الشعب الأمريكي ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تآكل دفاعنا الوطني وعرقلة جهودنا للتفوق على الصين وإخفاقنا في مساعدة المحاربين القدامى وكبار السن والتخلي عن المجتمعات المتضررة من الكوارث".
وأكد أنه تم طرح مقترحات للسنة المالية 2025 "تعالج الاحتياجات الملحة لوزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى وإدارة الضمان الاجتماعي وغيرها من الوكالات الفيدرالية التي لن تكون لديها أموال كافية".
وينتهي تمويل الحكومة الفيدرالية مع نهاية الشهر الجاري ويمكن للكونغرس توفير تمويل كامل يغطي السنة المالية كلها أو تقديم تمويل مؤقت ريثما يتم تسوية الخلافات العالقة بين المشرعين.
وتؤدي خلافات الحزبين في الكونغرس حول تمويل الحكومة الفيدرالية أحيانا إلى ما يسمى بـ"الإغلاق الحكومي" وهو عدم توفر التمويل للحكومة أو بعض الوكالات الحكومية ما يهدد بتعطيل قطاعاتها. (النهاية)

ع س ج / ف ا س



MENAFN10092024000071011013ID1108655271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث