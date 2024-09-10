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مبادرة المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج تفوز بجائزة التواصل الحضاري

9/10/2024 12:16:20 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 9 (كونا) -- فاز المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج أحد الأجهزة المتخصصة في مكتب التربية العربي لدول الخليج بجائزة التواصل الحضاري في دورتها الرابعة فرع المنظمات والمؤسسات الدولية غير الربحية عن مبادرة "الدليل المرجعي لتوعية الطلبة بقيم التسامح وقبول الآخر".
وقال مدير المركز الدكتور محمد الشريكة في تصريح صحفي إن هذا التقدير يمثل إضافة حقيقية لسجل إنجازات المركز التي تراكمت على مدى 46 عاما كان فيها المركز شعلة من النشاط ومنارة للانجاز.
وأضاف الشريكة أن جائزة التواصل الحضاري من الجوائز القيمة التي تسلط الضوء على المبادرات والجهود وتعزز ثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر موضحا أن "الدليل المرجعي لتوعية الطلبة بقيم التسامح وقبول الآخر ويقدم إطارا مرجعيا للممارسين التربويين حول تنمية قيم التسامح وقبول الآخر لدى طلبة التعليم العام بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.
وذكر أن الدليل يتكون من قسمين أساسيين يتناول الأول الجانب النظري للموضوع من خلال تسليط الضوء على مفهوم التسامح وقبول الآخر وأبعاده المختلفة والمفاهيم المرتبطة به وعلاقته بالتربية والتعليم أما الثاني فيركز على الجانب التطبيقي لتفعيل قيم التسامح وقبول الآخر في المنظومة التعليمية من خلال إعداد مصفوفة بهذه القيم وتحديد أدوار المعنيين بتفعيلها في الواقع التعليمي خصوصا الذين وضعوا السياسات التعليمية وصمموا المناهج إضافة إلى مديري المدارس والمعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين.
وبين أن الدليل يعرض أيضا نماذج تطبيقية وآليات وأنشطة عملية حول كيفية تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر لدى الطلبة وجعلها جزءا من وعيهم وثقافتهم وممارساتهم اليومية من أجل بناء مجتمعات متماسكة تقوم على العدالة والتعددية والتعايش السلمي.
وأكد الشريكة عزم المركز على مواصلة جهوده الدؤوبة لخدمة الحركة التربوية في دول الخليج ودعم مبادراتها في تعزيز قيم التسامح والمحبة والسلام في إطار منظومة مكتب التربية العربي لدول الخليج.
وتمنح جائزة التواصل الحضاري من مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري في المملكة العربية السعودية وهي جائزة سنوية تهدف إلى تشجيع الإنجازات الوطنية والعالمية المقدمة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والأفراد الذين أسهموا بشكل مميز وفعال في تعزيز قيم الوسطية والتعايش والتسامح والتواصل الحضاري مع الآخر. (النهاية)

خ ن ش / ف ا س




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