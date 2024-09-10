Tuesday, 10 September 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(أبل) تطلق سلسلة (آيفون 16) الجديدة وتحدث اصداراتها لسلسلة (ابل ووتش) و(ايربود)

9/10/2024 12:16:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 9 – 9 (كونا) –- كشفت شركة (أبل) الامريكية اليوم الاثنين عن أحدث اصداراتها في سوق الهواتف الذكية وذلك خلال مؤتمرها السنوي الذي حمل عنوان (إتس غلو تايم) في المقر الرئيسي للشركة بولاية كاليفورينا.
واطلقت (أبل) هاتفها الجديد (آيفون 16) والإصدار العاشر من (ابل ووتش) التي تأتي بتصميم أنحف اضافة الى الكشف عن (ابل ووتش -الترا 2) بقدرات اكبر والإصدارات الجديدة من سلسلة سماعات الأذن (ايربود) التي تضمنت تطويرات بالعتاد وبرامج الذكاء الاصطناعي.
وجاء (آيفون 16) الجديد بشريحة (ايه 18) الفائقة بتقنية 3 نانومتر وأربعة أنوية ومتوفر بحجمين الاول بشاشة مقاس (1ر6 انش) والثاني (7ر6 انش) كما اضافت لكلا الطرازين زرا جديدا للتحكم في الكاميرا حيث يتفاعل عبر تمرير الاصبع عليه لضبط الصورة قبل التقاطها والعديد من قدرات الذكاء الاصطناعي.
كما يحتوي (آيفون 16) على نطاق ترددي أكبر للذاكرة في النظام بنسبة 17 بالمئة لدعم الذكاء الاصطناعي للشركة بشكل أفضل وشاشة زجاجية سيراميكية أقوى بنسبة 50 بالمئة ووحدة معالجات رسومية أسرع بنسبة 40 بالمئة من الطراز السابق.
وقالت (أبل) ان (آيفون 16 برو) سيتمتع بقدرات اقوى من الطراز الاساسي بهدف توفير تعامل اكثر سلاسة مع برامج الذكاء الاصطناعي ويأتي بحجمين الاول بمقاس (3ر6 انش) والثاني الاكبر (ايفون 16 برو ماكس) بشاشة (9ر6 انش) ما يسمح للمستخدمين بمجال رؤية أوسع للقيام بالمزيد من المهام.
واشارت الى ان اجهزتها الجديدة صممت لتكون بأنحف حواف انتجتها حتى الان وافضل عمر بطارية في اي من هواتفها على الاطلاق كما يتيح (آيفون 16 برو) الجديد التصوير بدقة (4 كي) بمعدل 120 اطارا في الثانية.
كما استعرضت (أبل) في مؤتمرها نظام التشغيل الجديد (اي او اس 18) المدعم بتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي الذي سيسمح للمستخدمين بإنشاء نصوص وصور باستخدام موجه اللغة الطبيعية.
وذكرت الشركة ان الذكاء الاصطناعي الخاص بهواتفها سيكون قادرا على اقتراح ردود على رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الصور كما سيتمكن المستخدمون من طرح أسئلة أكثر تعقيدا على المساعد الصوتي (سيري) والاستفادة من المزايا الجديدة. (النهاية)

أ م م / ر ج



MENAFN10092024000071011013ID1108655268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث