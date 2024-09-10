(أبل) تطلق سلسلة (آيفون 16) الجديدة وتحدث اصداراتها لسلسلة (ابل ووتش) و(ايربود)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 9 – 9 (كونا) –- كشفت شركة (أبل) الامريكية اليوم الاثنين عن أحدث اصداراتها في سوق الهواتف الذكية وذلك خلال مؤتمرها السنوي الذي حمل عنوان (إتس غلو تايم) في المقر الرئيسي للشركة بولاية كاليفورينا.
واطلقت (أبل) هاتفها الجديد (آيفون 16) والإصدار العاشر من (ابل ووتش) التي تأتي بتصميم أنحف اضافة الى الكشف عن (ابل ووتش -الترا 2) بقدرات اكبر والإصدارات الجديدة من سلسلة سماعات الأذن (ايربود) التي تضمنت تطويرات بالعتاد وبرامج الذكاء الاصطناعي.
وجاء (آيفون 16) الجديد بشريحة (ايه 18) الفائقة بتقنية 3 نانومتر وأربعة أنوية ومتوفر بحجمين الاول بشاشة مقاس (1ر6 انش) والثاني (7ر6 انش) كما اضافت لكلا الطرازين زرا جديدا للتحكم في الكاميرا حيث يتفاعل عبر تمرير الاصبع عليه لضبط الصورة قبل التقاطها والعديد من قدرات الذكاء الاصطناعي.
كما يحتوي (آيفون 16) على نطاق ترددي أكبر للذاكرة في النظام بنسبة 17 بالمئة لدعم الذكاء الاصطناعي للشركة بشكل أفضل وشاشة زجاجية سيراميكية أقوى بنسبة 50 بالمئة ووحدة معالجات رسومية أسرع بنسبة 40 بالمئة من الطراز السابق.
وقالت (أبل) ان (آيفون 16 برو) سيتمتع بقدرات اقوى من الطراز الاساسي بهدف توفير تعامل اكثر سلاسة مع برامج الذكاء الاصطناعي ويأتي بحجمين الاول بمقاس (3ر6 انش) والثاني الاكبر (ايفون 16 برو ماكس) بشاشة (9ر6 انش) ما يسمح للمستخدمين بمجال رؤية أوسع للقيام بالمزيد من المهام.
واشارت الى ان اجهزتها الجديدة صممت لتكون بأنحف حواف انتجتها حتى الان وافضل عمر بطارية في اي من هواتفها على الاطلاق كما يتيح (آيفون 16 برو) الجديد التصوير بدقة (4 كي) بمعدل 120 اطارا في الثانية.
كما استعرضت (أبل) في مؤتمرها نظام التشغيل الجديد (اي او اس 18) المدعم بتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي الذي سيسمح للمستخدمين بإنشاء نصوص وصور باستخدام موجه اللغة الطبيعية.
وذكرت الشركة ان الذكاء الاصطناعي الخاص بهواتفها سيكون قادرا على اقتراح ردود على رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الصور كما سيتمكن المستخدمون من طرح أسئلة أكثر تعقيدا على المساعد الصوتي (سيري) والاستفادة من المزايا الجديدة. (النهاية)
أ م م / ر ج
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