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وزير (الشباب): إنجازات أبطال الكويت بدورة الألعاب البارالمبية تؤكد تفوق شبابنا الرياضي من ذوي الهمم

9/10/2024 12:16:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقه
الكويت - 9 - 9 (كونا) -- قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن تتويج منتخب الكويت لذوي الاعاقة بميداليتين (ذهبية وبرونزية) في دورة الالعاب البارالمبية الصيفية (باريس 2024) تأكيد على تفوق الشباب الكويتي الرياضي من ذوي الاعاقة وقدرتهم على التنافس والفوز في أهم الاستحقاقات الرياضية الكبرى.
ونقل الوزير المطيري في كلمة لدى استقباله وفد منتخب الكويت المشارك بالدورة مساء اليوم الاثنين تهاني وتبريكات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وإشادتهم بالإنجازات والمستويات التي قدمها أبطال الكويت من ذوي الهمم في هذا التجمع العالمي الاهم لرياضة المعاقين.
وأشار الى أن الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في البلاد للرياضة والرياضيين لاسيما من ذوي الاعاقة كان لها عظيم الأثر في تحقيق هذا الانجاز اللافت مهنئا البطلين فيصل سرور بتتويجه بالميدالية الذهبية وفيصل الراجحي بنيله البرونزية ضمن منافسات ألعاب القوى بالدورة.
ونوه بجهود اللجنة البارالمبية الكويتية والأجهزة الإدارية والفنية المرافقة للمنتخب الوطني بالدورة ما أثمر هذه الانجازات المميزة التي أسعدت الشعب الكويتي مشيدا بأداء وإخلاص لاعبي (أزرق المعاقين) ما أثمر هذا الفوز اللافت.
وأكد الحرص على استمرار توفير البيئة المناسبة والامكانيات اللازمة للرياضيين الكويتيين من هذه الفئة العزيزة لمواصلة هذا التميز وتحقيق النتائج المرجوة في الاستحقاقات الرياضية المقبلة مضيفا أن البطلين سرور والراجحي باتا مثالا يحتذى لأقرانهم الشباب بالإخلاص والعمل لرفع علم بلادهم عاليا في المحافل الدولية.
من جانبها قالت الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن تحقيق أبطال الكويت لميداليتين في هذا الملتقى الرياضي الكبير من أصل ثلاثة لاعبين مشاركين بالدورة دليل على تميزهم معتبرة أن هذا الفوز الكبير جاء بفضل جهدهم ومثابرتهم طيلة الفترات الماضية.
ولفتت الشيخة شيخة الصباح الى أن دعم القيادة السياسية الحكيمة والدولة كان من أهم عوامل هذا التميز معربة عن أملها ان تتواصل انجازات رياضة المعاقين الكويتية في المحافل الرياضية المقبلة لا سيما أن الكويت تملك تاريخا مشرفا في البطولات الكبرى الخاصة بالمعاقين.
من جهته اعتبر رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري في تصريح مماثل ل(كونا) أن ما حققه هؤلاء الأبطال يعد استكمالا لتميز رياضيي الكويت من ذوي الاعاقة مهديا هذا الانجاز للقيادة السياسة للبلاد ولجميع منتسبي رياضة المعاقين الكويتية.
وأشار الهاجري الى أن اللجنة البارالمبية الكويتية والنادي سيعملان على تجهيز اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية للاستحقاقات المقبلة لمواصلة الانتصارات لدولة الكويت مثمنا دعم الوزير المطيري والهيئة العامة للرياضة لرياضة المعاقين الكويتية.
بدورهما أهدى اللاعبان فيصل سرور وفيصل الراجحي في تصريحين ل(كونا) فوزهما إلى مقام سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما معربين عن سعادتهما الغامرة بتحقيق هذا التتويج الغالي في أهم مناسبة رياضية خاصة لرياضة المعاقين على الاطلاق.
وقال اللاعب سرور الفائز بذهبية دفع الجلة إنه دخل المنافسات بتركيز عال لتحقيق نتيجة أفضل من البرونزية التي فاز بها في اولمبياد (طوكيو 2020) ليتمكن هذه المرة من نيل الذهب وتجريد بطلها البريطاني المتوج بها بالنسخ الثلاث الماضية معربا عن فخره الكبير بعزف النشيد الوطني للكويت ورفع علم الكويت بهذا الملتقى الكبير.
أما اللاعب الراجحي الفائز بالميدالية البرونزية لسباق 5000 متر فقد قال إن السباق كان صعبا في ظل قوة المنافسين إذ وضع مع مدربه الكويتي نزار رمضان خطة للدخول بكوكبة المراكز الأولى منذ بدايته ما مكنه من الفوز بالمركز الثالث واعدا ببذل كل جهوده لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.
وحضر استقبال الوفد الكويتي الذي ترأسه رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية منصور السرهيد المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله وعدد من منتسبي اللجنة البارالمبية الكويتية. (النهاية)

ف ش ا / أ م ح




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