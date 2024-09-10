المحكمة الدستورية الجزئرية: لم نتلق أي طعن متعلق بالانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية اليوم الإثنين عدم تلقيها حتى الآن أي طعن من قبل المرشحين حول عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
وقال المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية بالنيابة احمد بوخاري للصحفيين إن "المحكمة لم تتلق أي طعن حتى الآن في إطار الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي علما أن مواعيد تقديم الطعون محددة ب 48 ساعة عقب إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة وفقا للقانون المتعلق بنظام الانتخابات".
واضاف بوخاري أن "عملية استلام أمانة ضبط المحكمة الدستورية لمحاضر نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء وغيرها من الوثائق الانتخابية من اللجان الانتخابية مستمرة".
وأوضح في هذا السياق انه "تم حتى الان استلام 52 محضرا لنتائج التصويت في انتظار استلام باقي المحاضر والتي يبلغ عددها 58 وأود أن أشير هنا الى أن مواعيد تسليم اللجان الانتخابية الولائية لمحاضر التصويت هي 72 ساعة فيما تم تحديد مواعيد اللجان الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج ب 96 ساعة".
يذكر أن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أعلن أمس الأحد فوز الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على نسبة 65ر94 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول من أمس السبت. (النهاية)
م ر / س ع م
MENAFN10092024000071011013ID1108655266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.