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المحكمة الدستورية الجزئرية: لم نتلق أي طعن متعلق بالانتخابات الرئاسية

9/10/2024 12:16:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 9 (كونا) -- أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية اليوم الإثنين عدم تلقيها حتى الآن أي طعن من قبل المرشحين حول عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
وقال المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية بالنيابة احمد بوخاري للصحفيين إن "المحكمة لم تتلق أي طعن حتى الآن في إطار الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي علما أن مواعيد تقديم الطعون محددة ب 48 ساعة عقب إعلان اللجنة المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة وفقا للقانون المتعلق بنظام الانتخابات".
واضاف بوخاري أن "عملية استلام أمانة ضبط المحكمة الدستورية لمحاضر نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء وغيرها من الوثائق الانتخابية من اللجان الانتخابية مستمرة".
وأوضح في هذا السياق انه "تم حتى الان استلام 52 محضرا لنتائج التصويت في انتظار استلام باقي المحاضر والتي يبلغ عددها 58 وأود أن أشير هنا الى أن مواعيد تسليم اللجان الانتخابية الولائية لمحاضر التصويت هي 72 ساعة فيما تم تحديد مواعيد اللجان الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج ب 96 ساعة".
يذكر أن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أعلن أمس الأحد فوز الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على نسبة 65ر94 بالمئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول من أمس السبت. (النهاية)

م ر / س ع م



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