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مسؤول أممي: بعثات حفظ السلام تواجه أشكال الصراع بشكل متزايد

9/10/2024 12:16:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 9 (كونا) -- أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا اليوم الاثنين أن بعثات حفظ السلام تواجه بشكل متزايد محركات الصراع التي لا حدود لها مثل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتأثير تغير المناخ.
وقال لاكروا في إحاطة قدمها أمام مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن إصلاح عمليات حفظ السلام إن "حفظ السلام يواجه تحديات هائلة مثلما يواجه النظام متعدد الأطراف تحديات كبيرة".
وأضاف أنه مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بما في ذلك ضمن مجلس الأمن أصبحت عمليات حفظ السلام غير قادرة بشكل متزايد على الاعتماد على الدول الأعضاء للعمل بطريقة قوية وموحدة لدعم جهود حفظ السلام.
وشدد على أنه رغم كل التحديات "يواصل اليوم أكثر من 70 ألفا من حفظة السلام عملهم الحيوي بشجاعة" لافتا إلى عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كل يوم على إحداث الفرق في حماية المدنيين وإزالة الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات ومراقبة اتفاقات وقف إطلاق النار.
واستشهد لاكروا بالدور الحاسم الذي تلعبه بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في تجنب سوء التقدير وإساءة الفهم بين الطرفين على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي باعتبارها القناة الوحيدة للاتصال بينهما.
ووجه خمس رسائل حول المتطلبات الأساسية لحفظ السلام الفعال أولها أن الهدف النهائي لجميع عمليات السلام هو هدف سياسي وأنه تم تحديده لدعم اتفاقات السلام بين أطراف النزاع.
ورأى "أننا بحاجة إلى تحالفات واسعة النطاق من الدول الأعضاء لدعم الجهود السياسية التي تبذلها قوات حفظ السلام".
وفيما يتعلق بالرسالة الثانية أشار لاكروا إلى أن الأداء الأمثل لعمليات حفظ السلام يعتمد على تفويضات توفر اتجاها استراتيجيا واضحا وأنه يجب أن تكون هذه التفويضات ذات أولوية وقابلة للتحقيق والتكيف مع الظروف المتغيرة ومجهزة بالموارد الكافية.
أما الرسالتان الثالثة والرابعة فقد نبه وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إلى أنه لا يمكن معالجة التحديات المعقدة اليوم إلا من خلال التعددية الشبكية والشراكات القوية محليا وإقليميا وعالميا وأنه يتعين على عمليات حفظ السلام نفسها أن تسعى باستمرار إلى التحسين.
ولفت إلى مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام الذي سينعقد في مايو 2025 والذي سيمثل فرصة رئيسية للنظر في مستقبل عمليات حفظ السلام والتعهد بالقدرات الحاسمة لكل من نماذج البعثات العملياتية الحالية والمستقبلية المحتملة.
وكانت الرسالة الخامسة التي تحدث عنها لاكروا هي أنه حتى مع كل الالتزام السياسي والاستثمارات الضرورية فإن "حفظ السلام له حدوده".
وتطرق المسؤول الأممي إلى قمة المستقبل التي تنعقد هذا الشهر قائلا إنها بمثابة فرصة لإعادة تقييم وتأكيد نقاط القوة المتأصلة التي جعلت حفظ السلام ناجحا على مدى ما يقرب من ثمانية عقود.
وختم وكيل الأمين العام لعمليات السلام إحاطته بالقول "كل يوم ينقذ حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة بشجاعة أرواحا لا حصر لها مقابل استثمار صغير نسبيا لكن بعثاتهم تحتاج إلى الاهتمام والدعم السياسي والموارد التي تستحقها".
وفي إطار المناقشة تحدث أيضا رئيس معهد السلام الدولي ومديره التنفيذي زيد الحسين أمام المجلس عما وصفه "تراجع رغبة الدول في استضافة البعثات التي تعتبرها منتهية الصلاحية وإحجام دول أخرى عن توفير كتلة حرجة من الدعم السياسي لإنهاء الصراعات".
ونبه الحسين إلى أن هذا يرجع إلى "ضعف إيمان الأمم المتحدة بنفسها وقدرتها على أن تكون منظمة سلام في أصعب الظروف" مضيفا أن استعداد العديد داخل الأمم المتحدة للتنازل في أذهانهم عن المسؤوليات الصعبة المتمثلة في إجراءات الإنفاذ للاتحاد الأفريقي يدل على ذلك أيضا.
وشدد على أن المجلس ملزم بالثقة في الأمين العام وفي حكمه المحايد والجيد. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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